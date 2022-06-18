عاجل:- موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 sbis.hrsd وشروط الضمان لشهر يوليو

يوجد الكثير من الأسئلة التي يبحث عنها مستفيدين موعد نظام الضمان الاجتماعي، لذلك سنطرح لكم أهم ما يخص هذا الموضوع عبر هذه المقالة لنجيب عن أكثر ما يشغل تفكير السعوديين المستحقين للضمان الاجتماعي هذه الأيام، وكذلك الاجابة عن أسئلة الراغبين في الالتحاق بالضمان المطور الجديد الذي تم تطويره من قبل حكومة المملكة العربية السعودية حتى يشمل فئات جديدة لم يكن النظام القديم يتضمنها من قبل، كما أنه تم انشاء حلقة وصل لهذا النظام ليشمل الشباب القادر على العمل بالتسجيل في منصات العمل المعتمدة من قبل الوزارة، وبهذا يتم حل مشكلات البطالة لدى الشباب وتقليل أعداد العاطلين عن العمل.

عاجل:- موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

من المتعارف عليه منذ فترة طويلة أنه يتم صرف راتب الضمان المطور في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وهذا بشرط ألا يكون يوم الصرف موافق ليوم عطلة رسمية في المملكة، وإذا كان كذلك يتم تقديم موعد إيداع المبالغ في الضمان الاجتماعي يوما واحدا أو تأخيره يوم، أما عن موعده للشهر القادم فمن المرجح أن يتم إيداع راتب الضمان الاجتماعي الجديد لشهر يوليو يوم الخميس الموافق 1 من شهر ذي الحجة الموافق أو يوم 30 من يونيو الحالي 2022.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي الجديد 2022

ليس من السهل الحصول على الضمان الاجتماعي المطور عندما لا نعلم بشأن شروطه المطلوبة لاستحقاقه، وفيما يلي سنخبركم بهذه الشروط: