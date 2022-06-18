نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شغال رابط التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية للقبول بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 52 jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية، يحتل مكانة كبيرة ونسبة بحث عالية خلال الساعات الأخيرة، عقب إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية، عن فتح باب القبول والتسجيل لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 52، بكلية الملك فهد الأمنية من حملة الشهادة الجامعية البكالوريوس بعدد من التخصصات، والتي تؤهل الحاصلين عليها للعمل في أحد القطاعات الأمنية التابعة للوزارة عقب التخرج، وقد حددت الإدارة عدة شروط عامة للتسجيل وموعد يتم خلاله فتح التسجيل على رابط أبشر توظيف، الذي يتم من خلاله استقبال طلبات التقديم بالكلية، وكذا إعلان النتائج عليه ومواعيد المراجعة، وخلال السطور التالية سنوضح لكم التفاصيل تابعونا.

يبدأ اليوم السبت الموافق 18 يونيو 2022، التسجيل لدورة الضباط رقم 52 بكلية الملك فهد الأمنية، لحملة الشهادة الجامعية “البكالوريوس”، وذلك من خلال منصة أبشر الإلكترونية، ومع الساعات الأولي من بدء التسجيل تزايد البحث لمعرفة الرابط المباشر الرسمي، وكيفية الدخول عليه ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نوفر لكم هذا الرابط فيما يلي.

رابط التسجيل لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 52

الدخول على رابط أبشر توظيف “jobs.sa“.

الإطلاع على الشروط والتخصصات المطلوبة.

كتابة بيانات المتقدم بكل دقة.

موعد التقديم لدورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية 1443

يبدأ تسجيل كلية الملك فهد الأمنية من العاشرة صباح يوم السبت الموافق 19 ذي القعدة 1443، الموافق 18 يونيو 2022، ويستمر التسجيل حتي العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 23 ذي القعدة 1443، الموافق 22 يونيو 2022.

المستندات المطلوبة من المتقدمين

صورة بطاقة الهوية الوطنية. صورة من الشهادة الجامعية معتمدة من وزارة التعليم. في حال حصول المتقدم على شهادة جامعية من خارج المملكة إرفاق صورة من اعتماد وزارة التعليم. عدد 6 صور شخصية حديثة 4×6. صورة من السجل الأكاديمي للمتقدم. ترجمة سجلات الطالب مع تقديم صورة منها. صورة من شهادة الامتياز للتخصصات الطبية.

شروط التسجيل لكلية الملك فهد

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثني من نشأ مع والدية خارج المملكة لخدمة الوطن. أن لا يزيد عمر المتقدم عن 22 عام لمختلف التخصصات ولا يتجاوز 30 عام في التخصصات الطبية وقت تقديم الطلب. أن لا يكون المتقدم متزوج بغير سعودية. أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل الجامعي المطلوب بتقدير جيد. في حالة حصول المتقدم على الشهادة الجامعية من خارج السعودية ضرورة وجود معادلة معتمدة من وزارة التعليم السعودية. أن يكون المتقدم قد حصل على مؤهلة بطريق الانتظام الكلي، ولا يكون قد مر على تخرجه أكثر من عام. أن لا يكون المتقدم من العاملين بالحكومة أو بأحد الجهات الخاضعة للنظام العسكري. أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك والسمعة. ألا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة أو بحد شرعي. أن يتناسب الطول مع الوزن بحيث لا يقل الطول عن 168 سم. أن يجتاز المتقدم الاختبارات المقررة للقبول والمقابلة الشخصية. أن يكون لائقاً طبياً حسب شروط اللائحة الطبية.

كلية الملك فهد الأمنية

من أهم الكليات التي تقدم تدريب عالي للطلاب الملتحقين بها، وهي تابعة لوكالة وزارة الداخلية، وتهتم بتخريج جيل من الخريجين القادرين على حماية البلاد داخلياً وخارجياً، وتقوم الكلية بتقديم العديد من الدورات لمختلف ألأفرع والهيئات التابعة لوزارة الداخلية، لتنمية مهارات ورفع كفاءة المتدربين لديها، وتهتم بفتح باب القبول لديها لمختلف الشهادات والتخصصات، تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة للمملكة بتوفير أماكن للمواطنين الأكفاء للاستفادة من مهاراتهم.

متواجدون معكم نتابع أخر أخبار التقديم في كلية الملك فهد الأمنية 1443، والتي تبدأ استقبال طلبات التسجيل على 155 تخصص.

للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 52، وننوه على متابعينا الكرام بأن يتم إدخال البيانات بكل دقة.

نظراً لتأكيد إدارة القبول والتسجيل بالكلية على ذلك،حيث سيتم استبعاد من وجد اختلاف في بياناته أو عدم اكتمالها.

ويجب مراجعة شروط التقديم لمعرفة مدي مطابقتها على المتقدم من عدمه.