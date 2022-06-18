رابط وخطوات التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني 1443 شروط التقديم الجديد

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عمر شويل - جدة رابط وخطوات التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني 1443، أعلنت مؤسسة الراجحي خلال صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها أمس يوم الأحد عن شروط التقديم في حملة الراجحي المجانية لهذا العام 1443، وأكدت المؤسسة على أن عدد الحجاج محدود جداً، وسيتم غلق باب التقديم فور أكتمال العدد، كما أعلنت مؤسسة الراجحي أن التقديم سيكون إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية لحملة الراحجي، ولذلك بدأ عدد كبير جداً من المواطنين السعوديين بالبحث عن طريقة التقديم في الحج المجاني من الراحجي و شروط التقديم لقبول طلب التسجيل.

رابط وخطوات التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني 1443

لقد أعلنت مؤسسة الراحجي السعودية على أنه سيتم فتح باب التقديم في حملة الراجحي المجانية للحج يوم الثلاثاء الموافق 15 ذو القعدة 1443، ووضحت على أن التقديم سيكون إلكترونيا، خطوات التقديم هي:

يقوم المتقدم بالدخول إلى بوابة الحج المجانية الراحجي.

ثم يقوم بتسجيل الدخول بكتابة رقم الهوية و رقم الجوال.

قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

بعد ذلك قم بالنقر على القائمة الرئيسية واختيار حملة الراحجي.

قم بتحديد محل إقامة المتقدم.

بعد ذلك قم بتسجيل البيانات المطلوبة للتقديم.

ثم النقر على أيقونة تقديم الطلب.

متابعينا الكرام

يسرنا إبلاغكم بأنه سيتم نشر رابط التسجيل الإلكتروني والبدء في استقبال الطلبات

يوم غد الثلاثاء الموافق: 14-11-1443هـ حسب الرؤية الساعة الواحدة ظهرا ً

علما ً بأن المقاعد محدودة جداً والنظام سيغلق آلياً بعد إكتمال المقاعد

وحسب الشروط بالصورة التالية pic.twitter.com/FrvwsKRQXv — حملة الراجحي (@alrajhihaj) متابعينا الكرام

يسرنا إبلاغكم بأنه سيتم نشر رابط التسجيل الإلكتروني والبدء في استقبال الطلبات

يوم غد الثلاثاء الموافق: 14-11-1443هـ حسب الرؤية الساعة الواحدة ظهرا ً

علما ً بأن المقاعد محدودة جداً والنظام سيغلق آلياً بعد إكتمال المقاعد

وحسب الشروط بالصورة التالية pic.twitter.com/FrvwsKRQXv — حملة الراجحي (@alrajhihaj) June 13, 2022

موعد التقديم في حملة الراجحي للحج المجاني 1443

أعلنت مؤسسة الراجحي على صفحات التواصل الاجتماعي على موعد فتح باب التقديم في حملة الراجحي للحج المجاني وهو بدأ من يوم الثلاثاء 15 ذو القعدة 1443 الموافق 14 يونيو 2022 وسيتم فتح باب التقديم مفتوح حتى اكتمال العدد المحدد، وهو عدد محدود.

بعد أعلن مؤسسة الراحجي عن فتح باب التقديم في الحملة المجانية للحج يوم الثلاثاء، أعلنت عبر صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لها عن تأجيل موعد التقديم وقدمت اعتذار عن ذلك، ووضحت أنها سوف تعلن عن موعد التقديم رابط التسجيل في الحملة قريب جداً.

شروط التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني 1443

لقد وضعت مؤسسة الراجحي الشروط التي لابد من توافرها لقبول الطلب التقديم في حملة الراجحي للحج المجاني، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

يشترط أهلية الحاج الشرعية وهي (الإسلام والبلوغ).

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 65 عام، ولا يقل عمر المتقدم للفرد 25 عام ولا يزيد عمر المحرم 18 عام.

أن يكون لدية القدرة الصحية والبدنية لأداء فريضة الحج.

ألا يكون يعاني من أمراض مزمنة أدت إلى دخوله المستشفى أخرى 6 أشهر.

حصول المتقدم على تصريح الحج من الجهات الرسمية.

أن يكون المتقدم محصن من فيروس كورونا و حصوله على جرعات فيروس كورونا المعتمدة.

يشترط أن يكون المتقدم لدية رقم الجوال خاص به.

الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية الاحترازية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

يشترط الذهاب إلى الاستشارة الطبية للتأكد من عدم إصابة المتقدم بفيروس كورونا أو مشتبه بالاصابة.

شروط حملة الراجحي للحج للمقيمين 1443