نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديرات وطريقة حساب المعدل التراكمي جامعة الملك عبدالعزيز في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم تحديد مستوى التحصيل العلمي للطالب الجامعي في جامعة الملك عبد العزيز اعتمادًا على المعدل التراكمي، هذا ويتم حساب المعدل التراكمي جامعة الملك عبدالعزيز من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التي أتاحتها الجامعة إلكترونيا، فيما لي نوضح المزيد من التفاصيل.

المعدل التراكمي في جامعة الملك عبدالعزيز

تتراوح قيمة المعدل التراكمي في جامعة الملك عبد العزيز بين 1 و5 وهي أرقام تعبر عن مستوى الطالب بالمقررات الدراسية بالفصل الدراسي الحالي، هذا ويعد المعدل التراكمي بجامعة الملك عبدالعزيز هو المعيار الذي يوضح مدى التحصيل العلمي للطالب في المرحلة الدراسية الجامعية.

كما تجدر الإشارة إلى أن معدل الطالب التراكمي لا يمكن اعتباره كوثيقة رسمية للتقديم بها في الجهات العامة، ويتم الحصول على وثيقة رسميًا تشتمل على كشف درجات معتمد من جامعة الملك عبد العزيز.

طريقة حساب المعدل التراكمي جامعة الملك عبدالعزيز

لحساب المعدل التراكمي بجامعة الملك عبد العزيز، يتم اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط بوابة المعدل التجريبي جامعة الملك عبد العزيز من عمادة التسجيل والقبول.

ثم يتم كتابة عدد الساعات المسجلة بالخانة المخصصة لها.

ثم كتابة المعدل التراكمي، وتفعيل حساب المعدل التجريبي.

املأ بعدها بيانات الفصل الدراسي الحالي والتي تشتمل على اسم المادة والدرجة وعدد الساعات.

ثم يتم اتباع باقي التعليمات بإدخال الخانات المخصصة للمواد الدراسية الأخرى بالنقر على إضافة مادة أو مسح الحقول.

يتم النقر على حساب المعدل.

بعدها يتم الاطلاع على المعدل التراكمي والمعدل الفصلي والساعات الكلية، والساعات المسجلة.

تقديرات المعدل التراكمي في جامعة الملك عبدالعزيز

يتم احتساب المعدل التراكمي في جامعة الملك عبد العزيز وفق التقييم النسبي والتقديرات، ويتم احتساب التقديرات وفق النقاط التالية:

الطالب الحاصل على معدل تراكمي يتراوح بين 2 ونسبة 2.74 يحصل على تقدير مقبول في جامعة الملك عبد العزيز.

أيضًا فإن الطالب الحاصل على معدل تراكمي يتراوح بين 2.75 ومعدل 3.74 يحصل على تقدير جيد في جامعة الملك عبد العزيز.

يحصل الطالب على تقدير جيد جدًا في حالة تراوح المعدل التراكمي للطالب بين 3.75 ونسبة 4.49 في جامعة الملك عبد العزيز.

يحصل الطالب على تقدير امتياز إذا حصل على معدل تراكمي يتراوح بين 4.5 ونسبة 5.22 في جامعة الملك عبد العزيز.

شروط الحصول على مرتبة الشرف بجامعة الملك عبد العزيز

الطالب الحاصل على مرتبة الشرف بجامعة الملك عبد العزيز يجب توفر لديه الشروط التالية: