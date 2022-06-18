الآن.. رابط نتيجة الصف الاول والتاني الثانوي 2022 الترم الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.eg

رابط نتيجة الصف الاول والتاني الثانوي 2022 الترم الثاني، يبحث طلاب الصف الاول الثانوي بشكل يومي عن النتيجة لمعرفة الدرجات التي حصلوا عليها في جميع المواد الدراسية، فقد انتهت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب وسط إجراءات احترازية وأمنية، حيث خاض الطلاب اختبارات ورقية وأخرى إلكترونية خلال الفترة المحددة للامتحان، ولكن تعرض الكثير من الطلاب إلى القلق والتوتر أثناء أداء الامتحانات، نتيجة أداء الطلاب امتحانات المواد الدراسية إلكترونيا وورقياً، مما أثار التوتر بين الطلاب وأولياء أمورهم، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بتطبيق هذا النظام على طلاب الصف الأول الثانوي هذا العام، ومنذ أن انتهت الإمتحانات وبدأ جميع الطلاب في البحث عن النتيجة.

رابط نتيجة الصف الاول والتاني الثانوي 2022 الترم الثاني

على الرغم من أن وزارة التربية والتعليم قد أتاحت جميع النتائج الابتدائية والإعدادية على موقع الوزارة، وصرحت بأنه يمكن لجميع الطلاب الحصول على النتيجة بشكل إلكتروني بدلاً من الذهاب إلى المدرسة، إلا إنها أكدت أنه لم يتم إتاحة نتيجة الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي على موقع الوزارة، وأنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الذهاب إلى المدرسة التابع لها الطالب، والحصول عليها من خلال الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

خطوات الحصول علي نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2022

تختلف نتيجة الصف الاول الثانوي عن باقي النتائج، حيث لم يتم تحديد نجاح الطلاب في المواد الدراسية بالدرجات بل من خلال التقديرات، حيث قامت جميع المدارس بتجميع درجات الطلاب في الامتحانات الورقية والإلكترونية معا، كما أن هناك عدة ضوابط لابد من توافرها في الطالب حتى ينتقل إلى الصف الثاني الثانوى، وتتمثل في الآتي.