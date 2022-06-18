الرابط الرسمي للتسجيل بحملة الراجحي للحج 2022 الشروط والضوابط وطريقة التقديم

أيام قليلة تفصلنا عن بدء موسم الحج لهذا العام 2022، حيث منحت مؤسسة الراجحي السعودية منحة مجانية يتم الاستفادة منها بمجرد توافر بعض الشرةط بها، حيث يتم التقديم من خلال الرابط الرسمي للتقديم فى حملة الراجحي المجانية وشروط التسجيل في حملة الراجحي للحج للحجاج الداخل،ونوضح بداخل المقال شروط التقديم وكيفية التسجيل فى حملة الراجحي بالخطوات، حيث سيتم تقديم من خلال هذه الحملة الخيرية العيد من الرحالات المجانية تحت إشراف رسمي من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية،تُعد حملة الراجحي من أهم وأفضل الحملات المجانية للحج داخل أراضي المملكة، حيث أعلنت عن استقبال الطلبات الخاصة بالحجاج رغبةً في تقديم يد العون للأشخاص الغير قادرين على أداء فريضة الحج بسبب الظروف المعيشية، وأعلنت حملة الراجحي للحج لهذا العام 1443هـ أنها ما زالت مستمرة في تلقي طلبات التسجيل إلكترونيًا في الحملة والتي كانت فتحت باب التسجيل الثلاثاء الماضي، وأشارت إلى أن المقاعد محدودة وسيتم إغلاق باب التسجيل آليًا فور اكتمال العدد المتاح، موضحة أن التسجيل لا يعني القبول النهائي للطلب.

الشروط الواجب توافرها للتسجيل في حملة الراجحي للحج 2022م:

أن يكون الشخص المتقدم المستفيد من المنحة ذو جنسية سعودية لا غير.

وكما يشترط أن لا يكون المتقدم قد سبق له أداء فريضة الحج من قبل.

ويشترط أن يكون لدى المتقدم القدرة الجسدية وخلوه من إعاقة أو مرض مزمن أو مرض نفسي.

كما يشترط أن لا يكون المتقدم بسن أقل من 25 عامًا إذا كان فردا، أو 18 عامًا إذا كان محرمًا، أو تابعا، وألا يزيد عمره عن 65 عامًا.

وكما يشترط توفير رقم جوال خاص بالحاج المتقدم ومستقل لكل حاج.

وكما يشترط ألا يكون الحاج مصابًا بفيروس كورونا أو مشتبه في إصابته.

ويشترط كذلك أن يكون بإمكان المتقدم الحصول على تصريح بالحج من الجهات الرسمية المعنية.

وكما يشترط ان يكون محصنًا باستكمال جميع جرعات لقاح فيروس كورونا وفق تعليمات وزارة الصحة.

ويشترط أن لا يكون خضع لغسيل الكلى أو مصاب بمرض مزمن اقتضى لدخوله المستشفى خلال 6 الأشهر الماضية.

وكما يشترط التعهد بالالتزام بالإجراءات الوقائية الشخصية من وضع الكمامة وغسل اليدين باستمرار.

وكما يشترط الالتزام بالذهاب لاستشارة الطبيب على الفور في حال ظهور أي أعراض أو اشتباه بالإصابة بكوفيد 19.

ويشترط أن يكون الشخص متمتع بالأهلية الشريعة ومسلم بالغ.

كيفية التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443: