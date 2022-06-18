بوتين: نحن شعب قوى ويمكننا مواجهة أى تحد

جدة - نرمين السيد - اعتبر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن العقوبات الغربية على بلاده قد فشلت، وذلك فى كلمة ألقاها أمام اقتصاديين ووزراء روس فى منتدى اقتصادى فى سان بطرسبرج يوم الجمعة، بعد حوالى أربعة أشهر من بدء موسكو حربها على أوكرانيا.





وقال بوتين للمنتدى الاقتصادى الدولي: «الحرب الخاطفة الاقتصادية لم يكن لها فرصة للنجاح منذ البداية.. نحن شعب أقوياء ويمكننا مواجهة أى تحد».

ووصف بوتين العقوبات التى فرضتها الدول الغربية ردا على هجوم روسيا على أوكرانيا بأنها «جنونية وطائشة».

وأشار إلى أن الإجراءات العقابية أضرت أيضا الاتحاد الأوروبى بشدة، مقدرا الضرر الذى لحق بأوروبا بنحو 400 مليار دولار.

وتركزت تصريحاته بشكل مكثف على الحرب التى تشدد روسيا على أنها «عملية خاصة»، وقال بوتين: «فى الوضع الحالي، وعلى خلفية المخاطر والتهديدات المتزايدة التى تواجهنا، كان قرار روسيا بشن عملية عسكرية خاصة قسريا وضروريا».

وذكر الرئيس الروسى أن الغرب كان من قبل يضخ حرفيا لأوكرانيا أسلحته ومستشاريه العسكريين.

ومضى بوتين يقول: «القرار يهدف إلى حماية مواطنينا وسكان الجمهوريتين الشعبيتين فى دونباس، الذين تعرضوا لثمانى سنوات من الإبادة الجماعية من قبل نظام كييف».

وقال الرئيس الروسى للروس الذين شعروا بالخجل من الحرب فى أوكرانيا: "تعلمون أن هناك من يخجلون ولا يربطون مصيرهم وحياتهم وحياة أطفالهم ، ببلدنا".