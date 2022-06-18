رئيس المكسيك: قطعت على نفسى 100 وعد ونفذتها إلا واحدا فقط

جدة - نرمين السيد - وقال لوبيز أوبرادور خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة: "فى ميدان سوكالو قطعت على نفسى 100 وعد، وهذا يعرف الجميع، ولم يبق أمامى إلا تنفيذ وعد واحد".

ولم يوضح الرئيس ما هو الوعد الوحيد الذى لم ينفذه، حسب قوله.

يذكر أن لوبيز أوبرادور تعهد فى يوم تنصيبه بتقليص النفقات على الجهاز الإدارى وإدراج الفساد وسرقة الوقود وشراء أصوات الناخبين على قائمة الجرائم الخطيرة، وتطوير البنية التحتية وزيادة الدعم الاجتماعى للسكان.

وفى وقت سابق من هذا العام وصف الرئيس المكسيكى ارتفاع عدد جرائم القتل المشكلة الرئيسية بالنسبة لحكومته.

وقتل فى أعمال العنف فى المكسيك أكثر من 33 ألف شخص فى العام الماضي. وعاد مستوى جرائم القتل للارتفاع فى مايو الماضى بعد تحسن قليل.