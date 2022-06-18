السعودية تقدم تسهيلات لـ ضيوف الرحمن بأكثر من 13 لغة

جدة - نرمين السيد - تعمل الفرق الميدانية بالمديرية العامة للجوازات على استقبال وإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، من الدول المستفيدة من مبادرة طريق مكة وغير المستفيدة، والترحيب بهم بأكثر من (13) لغة، كاللغة الإنجليزية والإسبانية والإندونيسية واليابانية والفارسية والأوردو والتركية والبرتغالية والبنجلاديشية، فى صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة وصالات الحج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى بالمدينة المنورة، وذلك لتسهيل التواصل والتعامل معهم بلغاتهم.





وسخرت المديرية العامة للجوازات هذه الجهود فى إطار تطوير العمل وتحسين التواصل مع ضيوف بيت الله الحرام، إضافة إلى تقديم جميع الإمكانات اللازمة، التى تساعد على إنهاء إجراءات دخولهم لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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