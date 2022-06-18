العالم اليوم - دورة برمنغهام للتنس.. هاليب إلى نصف النهائي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 يونيو 2022 01:18 صباحاً - بلغت الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة العشرون عالميًا، الدور نصف النهائي من دورة برمنغهام لكرة المضرب على الملاعب العشبية بفوزها، الجمعة، على البريطانية كايتي بوتر (141) 6-4، 6-1.

وتسعى هاليب للاستعداد بأفضل طريقة لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، التي حققت لقبها في العام 2019.

وتلتقي في دور الأربعة مع البرازيلية بياتريس حدّاد مايا (32)، بطلة دورة نوتنغهام الأسبوع الماضي، الفائزة على الإيطالية كاميلا جورجي (26) 6-3، 6-2.

وهذه المشاركة الأولى لهاليب في دورة على الملاعب العشبية منذ تتويجها في ويمبلدون عام 2019 على حساب الأميركية سيرينا وليامس في النهائي، وقد حققت الجمعة فوزها العاشر تواليًا على هذه الأرضية.

في نصف النهائي الآخر، تلتقي الرومانية الأخرى سورانا كريستيا (36 عالميًا) مع الصينية شواي جانغ (54)، بعد فوز الأولى على الكرواتية دونّا فيكيتش (92) 5-7، 6-3، 6-4 والثانية على الأوكرانية دايانا ياستريمسكا (79) 7-5، 6-4.