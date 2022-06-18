بايدن: إعطاء الضوء الأخضر لتحصين الأطفال دون سن الخامسة بلقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إنه "يمكن للآباء فى جميع أنحاء الولايات المتحدة اليوم أن يرتاحوا لقد وافقت إدارة الغذاء والدواء على لقاح كوفيد-19 للأطفال دون سن الخامسة".
وأضاف بايدن أنه فى وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وانتظارا لتوصيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، سيتمكن الآباء من تقديم الحماية لصغارهم بلقاح كورونا.
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