بايدن: إعطاء الضوء الأخضر لتحصين الأطفال دون سن الخامسة بلقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إنه "يمكن للآباء فى جميع أنحاء الولايات المتحدة اليوم أن يرتاحوا لقد وافقت إدارة الغذاء والدواء على لقاح كوفيد-19 للأطفال دون سن الخامسة".

وأضاف بايدن أنه فى وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وانتظارا لتوصيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، سيتمكن الآباء من تقديم الحماية لصغارهم بلقاح كورونا.