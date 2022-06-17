نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى اعلان نتائج البيام 2022 شهادة التعليم المتوسط عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bem.onec.dz في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى نتائج البيام 2022، يستمر البحث في الجزائر عن موعد صدور نتائج البيام شهادة التعليم المتوسط 2022 عبر المنصّات الرقمية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bem.onec.dz ومختلف المؤسسات التربوية، حيث من المقرر أن تعلن وزارة التربية الوطنية الجزائرية يوم الخميس 30 جوان على الساعة 16:00 مساء عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 وذلك حسب ما صرح به وزير التربية عبد الحكيم بلعابد لوسائل إعلام جزائرية، وبمجرد انتهاء امتحانات شهادة التعليم المتوسط شرع المعلمون في تصحيح الأوراق والتدقيق فيها جيدا قبل رفعها بشكل رسمي على موقع النتائج، وحاليا نلاحظ عمليات بحث عبر محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر عن رابط موقع كشف النقاط الفصل الثالث المتوسط ، وهم ما سنتعرف عليه بشكل مفصل ودقيق في الأسطر التالية من هذا المقال.

متى نتائج البيام 2022

علاوة على ذلك، يمكن لجميع طلاب مرحلة الثالثة متوسط في الجزائر الاطلاع على نتائج البيام عبر الدخول على موقع وزارة التربية الوطنية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bem.onec.dz أو من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ لاستخراج كشف نقاط الفصل الدراسي الثالث https://tharwa.education.gov.dz مع اتباع جميع الخطوات التي شرحناها لكم بالتفصيل في أدنى المقال

استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022

ستنطلق عملية استخراج كشوفات النقاط الخاصة بطلاب شهادة التعليم المتوسط 2022 البيام من تاريخ صدور النتائج عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات http://bem.onec.dz/ عبر اتباع بعض الخطوات والتي جاءت مبينة على النحو التالي:

اول خطوة وهي الدخول على رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات

الخطوة الثانية كتابة جميع البيانات المطلوبة ومن بينها ( الولاية التابع لها التلميذ، تدوين اسم المستخدم والرقم السري الخاص بالتلميذ)

ثالثا: الضغط على مربع إظهار النتيجة

رابعا: بعدها الضغط على زر طباعة النتيجة .

موقع نتائج المتوسط 2022 bem.onec.dz

بعدما تعرفنا عن متى نتائج البيام 2022 يستطيع جميع طلاب شهادة التعليم المتوسط 2022 في الجزائر الاستعلام عن نتائجهم عبر موقع فضاء الاولياء tharwa.education.gov.dz 2022 واستخراج كشف نقاط الفصل الدراسي الثالث من خلال هذه الخطوات:

الدخول إلى موقع فضاء أولياء التلاميذ 2022

النقر على عبارة تسجيل جديد “إذا لم تسجل من قبل يعني ليس لديك حساب في الموقع”.

ثم كتابة كلمة اسم المستخدم وكلمة المرور “إذا كنت مسجل من قبل”.

إدخال بيانات ولي التلميذ

بعدها يجب أن تختار أبنائك المتمدرسين.

كتابة بيانات التلميذ وإدراج المستوى الذي يدرس فيه.

ثم النقر على مربع الفصل الدراسي.، كذلك النقر فوق رمز سؤال

ثم عرض كشف نقاط البيام 2022.

إلى هنا نصل بكم لنهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه بشكل مفصل ودقيق عن اهم المراحل والخطوات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط ومتى نتائج البيام 2022.