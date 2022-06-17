قيس سعيد يتابع التحضيرات الخاصة بمنتدى الاستثمار التونسى

جدة - نرمين السيد - استقبل رئيس الجمهورية التونسى قيس سعيد، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، رئيس مجلس الوزراء نجلاء بودن رمضان، حيث تابع كافة الاستعدادات والتحضيرات الجارية لتنظيم منتدى الاستثمار فى تونس، المقرر عقده فى يونيو الجارى.





وذكر بيان صادر اليوم عن الرئاسة التونسية أن اللقاء تطرق إلى مجموعة من الملفات الاقتصادية من بينها المشروع المندمج للنقل الهيدروليكى للفسفاط نحو معامل المجمع الكيميائى، فى إطار السعى نحو تزويد المغاسل المنتجة حاليا وتلك التى سيتم إنجازها مستقبلا بالمياه الصناعية دون المساس بالمدخرات المائية، إلى جانب اطلاعه على الاستراتيجية الوطنية للمياه. كما تطرق اللقاء لملف الإحاطة بالتونسيين المقيمين بالخارج وسبل تمكينهم من المساهمة الفاعلة فى دفع الاقتصاد الوطنى، لا سيما عبر تيسير عملية فتح الحسابات البنكية بالعملة الصعبة، وكذلك تعديل الأمر الحكومى عدد 236 لسنة 2018 المؤرخ فى 13 مارس 2018 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها والعودة إلى تطبيق الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ فى 23 يناير 1995. وشدد رئيس الجمهورية التونسى على ضرورة العمل على تخفيض أسعار تذاكر السفر للتونسيين المقيمين بالخارج خاصة عبر اعتماد مقياس عدد أفراد العائلة الواحدة.

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