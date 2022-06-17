نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 لمعرفُة نتائج القبول الموازي برقم الامتحاني واسمك الرباعي PDF في المقال التالي
موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 لمعرفُة نتائج القبول الموازي برقم الامتحاني واسمك الرباعي ننقله الآن وذلك على مستوى عموم المدن العراقية فى ظل اعتماد تلك النتائج بشكل رسمي وإعلانها من قبل وزارة التعليم والبحث العلمي بالعراق على شكل نستعرض نوافيكم به الان
موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021
موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 أصبح مفعل الان بشكل وبصورة رسمية على مستوى جميع المحافظات العراقية، حيث أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على تفعيل امكانية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي وذلك داخل جميع الجامعات العراقية بعد استقبال طلبات نحو 35 ألف طالب وطالبة على الالتحاق داخل جميع الجامعات العراقية على ان يتم الكشف على ان إمكانية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي مطروحة الآن من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية فى جميع المحافظات العراقية على شكل ننقله الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال
خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي
ننتقل الان نتابع مع حضراتكم خطوات وطريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي وذلك على مستوى كل المحافظات العراقية بالشكل التالي:-
- فى الخطوة يجب على الطالب فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من داخل ايقونة نتائج
- البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فور تعبئة اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني بالايقونة المخصصة لها
- النقر على ايقونة استعلام على ان تكون على الفور امامكم النتائج وذلك بصورة ملفات pdf بشكل الكتروني ومبسط فى جميع وكافة المحافظات العراقية
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله
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