شروط واجراءات نقل الكفالة للأفراد في النظام الجديد بعد انتهاء الإقامة

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عمر شويل - جدة شروط و اجراءات نقل الكفالة للأفراد في النظام الجديد بعد انتهاء الإقامة وضعت الحكومة السعودية والمتمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من اللوائح لضمان سير العمل وفق ألية محددة والتي ينتج من أثارها الاستقرار والأمن والسلامة في المملكة والهدف من شروط و اجراءات نقل الكفالة للإفراج بعد انتهاء الإقامة أيضا هو حفظ حقوق العاملين في المملكة والتي سعت إليه الأجهزة الأمنية في المملكة من خلال القوانين والأسس لضبط العلاقة بين التعاقدين بين صاحب العمل والعمال لديه في نظام يسمى بنظام الكفالة وهو النظام الذي حولت كافه العمليات الخاصة به إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تنظيم العلاقات وقد وجدت اجراءات نقل الكفالة في النظام الجديد عدد من الشروط الواجب توافرها لكي تتم نقل الكفالة بعد انتهاء الإقامة بطريقة صحيحة ومضمونة.

شروط نقل الكفالة للأفراد في النظام الجديد

حددت السلطات السعودية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من الشروط واللوائح التي يجب اتباعها والتي تضمن سير العمل فيها بطريقة صحيحة لنقل الكفالة يجب اتباع الشروط الأتية:-

يشترط عدم مضي اكثر من شهر على انتهاء الإقامة للعامل الوافد.

في حالة إذا امتنع صاحب العمل عن دفع المخصص المالي للعامل لمدة تصل نحو ثلاث شهور.

موافقة صاحب العمل الجديد و هي شروط نقل الكفالة مع موافقة الكفيل.

وفي نفس الوقت إذا رفض الكفيل تجديد الإقامة.

لابد من إدراج اسم الكفيل في برنامج “نطاقات”.

وضع اسم الكفيل في دائرة النطاق الأحمر.

يجب أن يحمل الشخص المقيم جواز سفر ساري المفعول.

تسديد رسوم نقل الكفالة المقررة على العملية.

ألا يكون مسجل على صاحب العمل الجديد أي يجب تسديد كافة المخالفات لقانون العمل بالمملكة.

يجب أن يكون لدي الكفيل الجديد أكثر من 100 عامل.

طريقة نقل الكفالة بعد انتهاء الإقامة لعام 2022

يسجل مدير المنشأة الجديد الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية على الموقع.

سوف تظهر لك قائمة تتضمن العديد من الخيارات اختر منها الخدمات الإلكترونية.

قم بإدخال اسم المستخدم.

كلمة المرور.

رمز التحقيق.

قم بالضغط على دخول.

سيفتح أمامك صفحة جديدة قم بإدخال الأتي:

سوف اظهر لك صفحة بها بعض المعلومات التي يجب كتابته وهي:

اسم وعنوان الكفيل الذي ترغب نقل الكفالة إليه اسم المنشأة. ثم الرجوع إلى الخدمات الإلكترونية. تعديل كافة بياناتك. تحديد اسم الكفيل التابع له بعدها تصلك رسالة قبول طلبك.

مدة نقل الكفالة إلكترونيا

تشترط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية مدة محدده حال تقديم نقل كفاله عامل أو فرض ويطلق عليها فترة التقديم الإلكتروني، فهي مدة قصيرة ويجب أن يهتم فيها الفرد بجميع الاجراءات الخاصة بالنقل وفي حدود تلك المدة وهي تعد 15 يوما يجب أن يحصل الطلب على الموافقة من مكتب العمل من قبل وزارة الداخلية وفي حال إذا لم يستوفي الطلب جميع الشروط المحددة والمطلوبة يتم رفضه من قبل وزارة الداخلية بشكل إلى عبر موقع الوزارة الإلكتروني.