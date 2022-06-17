نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف نتيجتكـ الآن.. رابط نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2022 بالاسم ترم ثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2022، نقدم لكم اليوم رابط نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2022 في كل المحافظات وذلك بعدما تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كافة الكنترولات، ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس من خلال الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك بعدما تم جمع درجات الاختبارات الالكترونية إلى الورقية، نقدم لكم خلال السطور القادمة موقع نتيجة الاول والثاني الثانوي 2022 الترم الثاني، فتابعونا.

رابط نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2022

وقد قامت وزارة التربية والتعليم بتفعيل رابط نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2022 حتى يتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتيجة والدرجات التي حصلوا عليها في كافة المواد الاساسية والغير مضافة للمجموع، وكانت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الاول والثاني الثانوي قد انتهت قبل أسابيع من الآن، حيث قد تم ادائها بنظام جديد، حيث تم تقسيم امتحان كل مادة على فترتين “ورقي، الكتروني”، وقد قامت المدارس بتصحيح الامتحانات الورقية بعد انتهاء الاختبارات مباشرة، فيما تولت الوزارة تصحيح الجزء الالكتروني الذي تم ادائه من خلال جهاز التابلت، وقامت الوزارة بارسال النتائج للمدارس مع اتاحة رابط مباشر لتحميلها، لتقوم المدارس بإضافه درجات الامتحان الورقي لدرجات الامتحانات الإلكترونية ودرجات الفصل الدراسي الاول، والآن مع خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي الترم الثاني 2022، فقط اتبع ما يلي:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

قم بالدخول إلى الخدمات الالكترونية.

اختر نتائج الامتحانات.

اختر نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2022.

قم بادخال رقم الجلوس، واضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

الآن ستظهر درجاتك ومجموعك الكلي.

نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي برقم الجلوس 2022

وخلال تلك الفترة يمكنك بسهولة الاستعلام عن نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي برقم الجلوس 2022 من خلال التوجه إلى مدرستك للحصول على بيان رسمي معتمد بالدرجات، كما كشفت وزارة التربية والتعليم أن حجب نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، في حالة حصول الطالب على “-6” سواء مادة أو أكثر تعني أن الطالب غائب ولم يسجل في لجنة سير الامتحانات أو حدثت له مشكلة ولم يحرر محضرا.

بسهولة يمكن الآن لكل الطلاب وأولياء الأمور على مستوى الجمهورية الاعلان عن نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، وكذلك من خلال التوجه إلى المدارس، ليتمكن كل طالب من الاستعلام عن الدرجات في كل المواد الاساسية والغير اساسية قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة في يوم 20 من الشهر الجاري.