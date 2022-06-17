هنُا الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقم الامتحاني

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 . ازدادت عمليات البحث من قبل الطلاب والطالبات العراقيين عن الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق، بعد أن أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية على إتاحة الفرصة على الإنترنت للحصول على المعلومات الكافية لمعرفة إذا سيتم قبولك بالتعليم الموازي أم لا، على ان نشهد مؤخرا الكثير من الطلاب يباشرون بالبحث عن رابط الاستعلام الخاص بتلك النتائج في محركات بحث جوجل، هذا الرابط سنوفر لكم إمكانية الوصول إليه من خلال موقعنا وسنريكم كيفية الاستفسار عن نتائج القبول الموازي لطلاب وطالبات التعليم العراقي

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اصبح مطروح الان، حيث بشكل مؤخر استقبلت وزارة التربية والتعليم العراقية طلبات عدد كبيرة من الطلاب والطالبات على ان نتيح لكم الان طريقة الاستفسار عن نتائج القبول الموازي بعد ان اشارت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان اعداد المقبولين بالقبول الموازي وصل عددهم الى 22 الف طالب وطالبة ليصبح الاستعلام عن تلك النتائج من خلال إتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى لينك موقع وزارة التربية والتعليم العراقية. النقر فوق الاستفسار عن نتائج القبول الموازي. ملء الخانات الفارغة من خلال كتابة الاسم ثلاثي وكتابة رقم المقعد. التأكد من كتابة جميع البيانات المطلوبة كاملة وبدقة. اضغط على عرض النتيجة وسيتم ظهورها بعد تحميل الصفحة.

مصروفات دخول الجامعات بالعراق

بعد التعرف على خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق، يبحث الطلاب أيضًا عن مصروفات دخول الجامعات العراقية والتي نوضحها أيضًا لكم من خلال السطور الآتية:

مصروفات دخول كلية التقنية الهندسية بالعراق تساوي حوالي 000.000 دينار عراقي.

مصروفات دخول كلية الطب والتكنولوجيا الطبية بالعراق تساوي حوالي 125.000 دينار عراقي.

مصروفات دخول كلية الطب العام بالعراق تساوي حوالي 500.000 دينار عراقي وهي من أكثر الكليات بالعراق مكلفة وتأخذ مجموع درجات عالي.

مصروفات دخول الأقسام الهندسية الأخرى بالعراق تساوي حوالي 125.000 دينار عراقي.

مصروفات دخول كلية طب الأسنان بالعراق تساوي حوالي 750.000 دينار عراقي.

مصروفات دخول كلية النفط الهندي والهندسة المعمارية بالعراق تساوي حوالي 500.000 دينار عراقي.

مصروفات دخول كلية الصيدلة بالعراق تساوي حوالي 250.000 دينار عراقي.

معدل قبول الطلاب في الجامعات العراقية 2022