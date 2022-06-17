نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقوق العمال في قانون العمل السعودي الجديد والفئات المستهدفة ونظام الإجازات للمواطن والمقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة حقوق العمال في قانون العمل السعودي التي تعمل عليها الحكومة السعودية في الآونة الأخيرة علي تطوير كافة القوانين الخاصة بالقطاع العمال والموظفين بشكل عام داخل المملكة، حيث تنقسم فئة العمالة داخل المملكة إلى قسمين أولا الموظفين من المواطنين السعودين الذين هم بالتأكيد لا غني عنهم في أي مؤسسة حكومية أو قطاع خاص، وأيضا القسم الثاني هو الموظفين الوافدين من أصحاب الجنسيات الأخري غير السعودين، حيث من المعروف لدي الكثير أن المملكة العربية السعودية تحتضن اكثر من اثني عشر مليون وافد مقيم على الأراضي السعودية.

حقوق العمال في قانون العمل السعودي الجديد

هناك العديد من حقوق العمال في قانون العمل السعودي الجديد التي أقرتها الحكومة السعودية للعاملين بالمملكة والتي من بينها، وقد أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهي المعنية بكافة أمور العمالة في المملكة كافة بنود حقوق العمال في قانون العمل الجديد ونذكر اهم هذه البنود كما يلي :

المسئولية عن حياة وسلامة العامل تقع كاملة على الجهة التي يعمل لديها. لا يحق لصاحب العمل أن يقوم باقتطاع جزء من الراتب الخاص بالعامل، أو الراتب بأكمله إلا بعد الحصول على إذن قضائي مسبب. لا يحق لصاحب العمل تخفيض قيمة الراتب المتفق عليها في العقد المبرم بينه وبين العامل. يجب على صاحب العمل أن يمكن العامل من الاستمتاع بكافة الحقوق المكفولة له بموجب القانون. يجب على صاحب العمل أن يقوم بالتسهيلات اللازمة لكي يتمكن العامل من القيام بعمله على الوجه الأكمل له، ولا يحق لصاحب العمل أن يتعسف في تقديم تلك التسهيلات. إذا رغب العامل في إنهاء عمله بعد إخطار صاحب العمل، فيحق له مكافأة نهاية الخدمة بمقدار نصف الراتب الذي كان يحصل عليه إن تراوحت مدة عمله بين عامين وخمسة أعوام، وإن زادت عن خمسة أعوام يحق له الحصول على أجره كاملًا كمكافأة. يجب أن يتم دفع راتب العامل بالريال السعودي. يجب على العامل أن يراعي الإتقان والأمانة في العمل.

الفئات المستهدفة من قانون العمل الجديد

هناك العديد من الفئات التي يخاطبها هذا القانون بشكل مباشر، ومن أهمها:

القوانين المتعلقة برخصة مزاولة العمل.

القوانين المتعلقة برخصة الإقامة.

القوانين المتعلقة بتكاليف الاستقدام.

عقود العمل.

تحديد ساعات العمل والإجازات المستحقة للعامل.

طرق إنهاء عقد العمل. مكاتب الاستقدام الأهلية.

مكاتب العمل.

هيئات تسوية الخلافات العمالية.

نظام الإجازات في قانون العمل الجديد بالسعودية

هناك بعض التعديلات التي طرأت على قانون العمل فيما يتعلق بالإجازة المستحقة للعاملين سواء في قطاع الحكومة أو القطاع الخاص على النحو التالي:

يحق للعامل إجازة سنوية تتراوح بين 21 و 30 يومًا سنويًا. بعد مضي 5 سنوات من العمل لدى الجهة، تكون الإجازة السنوية مدفوعة الأجر. يحق للعامل أن يقوم بترحيل إجازته السنوية للعام القادم، سواء بشكل كلي أو جزئي. يجوز للعامل الحصول على إجازة بدون أجر، ويتم الاتفاق بين العامل وصاحب العمل على مدتها. يصبح عقد العمل موقوفًا إن زادت الإجازة غير مدفوعة الأجر عن 20 يومًا، ويستثنى من ذلك الحالات التي يكون فيها اتفاق بين العامل ورب العمل على خلاف ذلك. بعد انقضاء ثلاثة أشهر من العمل، يحق للعامل الحصول على إجازة مرضية، بشرط إحضار الوثائق التي تثبت مرضه من الجهات المعتمدة لدى صاحب العمل، وتكون تلك الإجازات على النحو التالي: 15 يوم مدفوعة الأجر. 20 يوم بنصف أجر. 20 يوم بدون أجر. في الإجازات السنوية يتم احتساب أيام الجمعات من ضمن أيام الإجازة السنوية، وذلك إن تخللتها تلك الأيام. ولكن لو كانت في نهاية الإجازة فلا يتم احتسابها ضمن أيام الإجازة السنوية. في الأعياد والمناسبات الرسمية يمنح العامل إجازة بأجر كامل.

حقوق العامل عند الخروج النهائي في السعودية

من حق العامل أن ينتقل إلى مكان آخر والعمل به بعد انتهاء العقد مع المنشأة التي يعمل بها.

كما يحق له الانتقال إلى مؤسسة أخرى وفي هذه الحالة يجب أن يخبر الشركة قبل انتهاء العقد بمدة تصل إلى 90 يوم كحد أدني.

من حق العامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة من صاحب العمل بالكامل قبل أن يترك الوظيفة، وذلك يشمل جميع الحالات سواء كانت المدة محددة في العقد أو غير محددة.

على صاحب العمل أن يقوم بدفع كافة مستحقات العامل وحقوقه المالية بالكامل.

لا يمكن لصاحب العمل التبليغ عن هروب العامل في حالة إصدار تأشيرة خروج نهائي

الجدير بذكر أيضا أن الحكومة السعودية قامت بتطوير الكثير من القوانين التي تخص العمالة بشكل مباشر حيث تم الإعلان عن تعديل شروط التقاعد المبكر والتي كان يجهلها الكثير كما، وتم الإعلان أيضا عن طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة والتي كانت محض أخطاء كثيرة يقع فيها الكثير.