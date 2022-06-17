بريطانيا: ارتفاع إصابات جدرى القرود إلى 574 حالة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الحكومة البريطانية، فى بيان نشرته عبر موقعها الإلكترونى اليوم الجمعة، أن العدد الإجمالى للحالات المؤكدة فى إنجلترا بلغ 550 حالة وفى إسكتلندا 16 حالة و6 فى ويلز وحالتين فى إيرلندا الشمالية؛ ليصل إجمالى حالات الإصابة بالمملكة المتحدة إلى 574 حالة.

وتم اكتشاف المرض لأول مرة فى قرود المختبر فى أواخر الخمسينيات من القرن الماضى، وعادة ما يكون خفيفا ولكن يمكن أن يسبب مرضا شديدا فى بعض الحالات يمكن أن تقتل ما يصل إلى 10 فى المئة من الأشخاص الذين تصيبهم بالعدوى، وأما السلالة الأكثر اعتدالا التى تسبب التفشى الحالى تقتل واحدا من كل 100 شخص.

وتمتد فترة حضانة جدرى القردة إلى 21 يوما؛ مما يعنى أن ظهور الأعراض قد يستغرق ثلاثة أسابيع، وتشمل الأعراض الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق.

وقال الدكتور ويليام ويلفير مدير الحوادث فى وكالة الأمن الصحى فى المملكة المتحدة: "مع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بجدرى القرود ومع وجود العديد من الأحداث الصيفية والمهرجانات المقبلة، فإننا نذكر الناس بأن يكونوا على دراية بأعراض جدرى القرود للمساعدة فى منع المزيد من الانتشار وحماية الآخرين، وأنصح بعدم التواجد فى أماكن الاحتفالات إذا ظهرت على شخص أعراض جدرى القرود".