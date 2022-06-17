بايدن يشدد على عدم سفر الأمريكيين إلى أوكرانيا بعد اختفاء 3 هناك

جدة - نرمين السيد - وأضاف بايدن خلال تصريح نقلته شبكة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، أنه من غير المعلوم حتى الآن مكان المفقودين الثلاثة، مشددا على أنه لا يتعين على الأمريكيين الذهاب إلى أوكرانيا فى الوقت الحالى.
كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أفادت فى وقت سابق أمس، بأنها على علم بتقارير تتعلق باختفاء أمريكى ثالث سافر إلى أوكرانيا من أجل القتال ضد روسيا خلال الأسابيع الأخيرة، كما أنه تم الكشف عن هويات المفقودين الثلاثة.
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