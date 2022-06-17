وصول رئيس الوفد الأميركي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية إلى بيروت

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 17 يونيو 2022 10:06 مساءً - حى بي سي نيوز :- وصل رئيس الوفد الأمريكي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، السّفير ​آموس هوكشتاين​، إلى ​بيروت​.

وأعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أن أمينها العام اللواء عباس إبراهيم استقبل، اليوم الإثنين، وفدا أمريكيا برئاسة المبعوث الأمريكي لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين وبحضور سفيرة الولايات المتحدة في لبنان دوروثي شيا، وقد تناول البحث تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية.

ويأتي وصول هوكشتاين إلى لبنان بعد أن أعلن الأسبوع الماضي وصول السفينة الإسرائيلية لاستخراج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه دخلت حقل "كاريش" وتجاوزها الخط 29، وقرب وصولها إلى الخط 23، بالمنطقة المتنازع عليها مع لبنان.

وكان وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت الأسبوع الماضي، أن "كبير مستشاري وزارة الخارجية لأمن الطاقة أموس هوكشتاين، سيزور لبنان يومَي 13 و14 يونيو لمناقشة أزمة الطاقة في البلاد، وتأكيد أمل واشنطن في أن تتمكن بيروت وإسرائيل من التوصل إلى قرار بشأن ترسيم حدودهما البحرية".

المصدر: RT