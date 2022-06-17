[رقم الشيخ محمد بن راشد الخاص] لطلب مساعدة مالية إماراتية عاجلة sheikhmohammed.ae

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عمر شويل - جدة رقم الشيخ محمد بن راشد الخاص لطلب مساعدة مالية إماراتية من آل مكتوم الذي يسعى الآلاف من المحتاجين وأصحاب الحاجات المالية أو المساعدات بمساكن أو سيارات أو مساعدات علاجية للتعرف عليه، حيث يقوم الشيخ بتقديم المساعدات لكل من المواطن الإماراتي وغير الإماراتي، وللمؤسسة الخاصة بالشيخ العديد من الإنجازات في جميع أنحاء العالم بما يقدم يد العون للفقراء وغير القادرين بتوفير الدعم الكافي لهم للعيش بكرامة حياة طيبة.

[رقم الشيخ محمد بن راشد الخاص] لطلب مساعدة مالية إماراتية عاجلة

كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والانسانية نظير جهودها الكبيرة والمتواصلة على مدار الأشهر الماضية في مواجهة جائحة فيروس "كورونا المستجد". pic.twitter.com/CCuHOfiBLl — محمد بن راشد الخيرية (@MBRHCharity) كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والانسانية نظير جهودها الكبيرة والمتواصلة على مدار الأشهر الماضية في مواجهة جائحة فيروس "كورونا المستجد". pic.twitter.com/CCuHOfiBLl — محمد بن راشد الخيرية (@MBRHCharity) July 6, 2020

يسعى ابناء ال مكتوم العائلة الحاكمة في دولة الإمارات إلى نشر الرقي بين جميع دول العالم، حيث يقوم ابناء الاسرة الحاكمة بتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في كل مكان بما يساعدهم في رفع المعاناة عنهم، وذلك من خلال المؤسسات التابعة للشيخ بن راشد وبن زايد وغيرهم من خلال المؤسسة الرسمية للدولة، كما أن هنالك العشرات من المؤسسات الخيرية الفرعية التابعة لإمارات محددة ، مثل الشارقة وعجمان وأبو ظبي وغيرها، بتحديد مواعيد للتسجيل الإلكتروني لطلبات المساعدة لتقديم مساعدات محددة للمحتاجين، مثل معونة من أموال الزكاة في شهر رمضان الماضي.

شروط الحصول على مساعدة مالية من مؤسسة بن راشد

يجب أن يكون المتقدم مواطن إماراتي أو لديه بطاقة إقامة في الإمارات بتأشيرة سارية.

يقوم بتقديم الإثباتات المطلوبة عن شخصيته.

يتم تقديم إثباتات الاحتياج بالوثائق (طلبات مساعدة مالية لمعدومي الخل – أصحاب الدخل المنخفض – مساعدات علاجية – طلب مسكن – طلب سيارة).

يجب أن يكون لديه ما يعوق الكسب، غير قادر على العمل.

يقوم صاحب الطلب باستكمال كافة شروط الحصول عليه ورقم الهاتف، وإلا لن يتم الرد على الطلب.

كيفية طلب مساعدة من مؤسسة الشيخ محمد بن راشد الإنسانية

يجب أن يتم تقديم الطلب في الفترة المحددة لذلك وهي من يوم الاثنين إلى يوم الخميس (ابتداء من الساعة التاسعة صباحا). يتم الدخول على الموقع الرسمي لمؤسسة الشيخ للأعمال الخيرية . يقوم صاحب الطلب بالتوجه إلى الخدمات الإلكترونية. يتم اختيار ايقونة “طلب مساعدة”. يقوم صاحب الطلب باستكمال كافة الطلبات. يتم إرفاق المستندات واتباع ما يلزم. يقوم بإرسال الطلب.

الرقم الخاص للشيخ محمد بن راشد وطرق التواصل المباشرة

يحظى رقم مساعدات آل مكتوم بعمليات بحث واسعة، وذلك للاستفادة بما تقدمة مؤسسة نحمد بن راشد من مساعدات مالية وعينية، ويمكن التواصل مع آل مكتوم من خلال الأرقام ووسائل التواصل التالية:

كيفية وموعد الرد على الطلبات

ويتم تقديم طلب مساعدة من الشيخ محمد بن راشد من خلال موقع منصة مؤسسة محمد بن راشد الخيرية باستقبال كافة الطلبات بالشكل الإلكتروني أو عبر البريد الخاص به، ويتم دراسة كافة الطلبات على أن يتم الرد خلال أسبوعين، وأعلن المكتب الخاص بالمؤسسة عدم قبول أو الرد على أي طلب تنقصه المعلومات أو الوثائق الثبوتية التي تعلن عن معلومات صاحب الطلب، وتتزايد التلاعبات وطلب الدعم لغير المستحقين لذلك يحرص على تقديمه فقط لمن يستحق.

مساعدات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وثائق ومتطلبات تقديم طلب المساعدة المالية مساعدة مالية عاجلة لسداد الديون.

مستلزمات طبية أو أطراف صناعية عاجلة لتساعد على العيش والكسب بكرامة.

مساعدة لبناء أو ترميم منزل.

استكمال الدراسة لغير القادرين.

طلبات الحصول على علاج داخل الإمارات. يتم تسجيل رقم الجوال الخاص برب الاسرة أو المتقدم لتسهيل التواصل.

يقوم بإرسال رقم الهوية الوطنية.

يتم الحصول على إقامة مسارية للوافدين.

تكون الوثائق سارية وحديثة.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم من أهم المؤسسات المعنية بالعمل الخيري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتميز بشعارها “معاً من أجل توفير حياة كريمة للإنسان”، وتتنوع المساعدات التي تقدمها مؤسسة بن راشد، وذلك من خلال تحقيق أهدافها السامية التي تشمل التالي: