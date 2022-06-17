نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأكيد زيادة مساعدات حاكم الشارقة sheikhdrsultan.ae دائرة الخدمات الاجتماعية sssd.shj.ae في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم تأكيد زيادة مساعدات حاكم الشارقة sheikhdrsultan.ae للخدمات الاجتماعية إلى أكثر من 162 مليون درهم وذلك بزيادة قدرها 45% عن العام الماضي، ويمكن طلب المساعدة المالية من خلال رابط موقع دائرة الخدمات الاجتماعية بإمارة الشارقة sssd.shj.ae أو التواصل مع ديوان حاكم الشارقة لطلب المساعدات المقدمة من الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، وتلك المساعدات تخص الداخل الإماراتي فقط، حيث يسعى الشيخ سلطان حاكم الشارقة منذ إطلاق الديوان الذي ساهم في تأسيسه على تقديم كافة أنواع الدعم الذي يحتاج إليها المواطنين ويتم ذلك بالاتفاق مع دائرة الخدمات الاجتماعية التي تتضافر مع الديوان للاستجابة لكافة الطلبات المقدمة وإعادة توجيه المساعدات إلى المحتاجين من أبناء الوطن وفق الطلبات الخاصة بكل حالة.

تأكيد زيادة مساعدات حاكم الشارقة sheikhdrsultan.ae دائرة الخدمات الاجتماعية

من المقاصد التي يقصدها المواطن لطلب المساعدة هي ديوان حاكم الشارقة لطلب المساعدات، حيث قام الشيخ بإطلاق بالمشاركة في إنشاء الديوان ليكون بوابة تواصل بين الجهة الحاكمة وبين المواطنين من كافة فئات الشعب، حيث يكون هنالك العديد من الحاجات منها احتياجات الشباب للتوظيف والسكن، وقد تخلى ديوان الشارقة عن نصيبه في المشروعات السكنية الخاصة بحاكم الإمارات، مشروعات محمد بن زايد السكنية، لصالح الشباب الباحثين عن مسكن مناسب، كما أعلن أن مهمة توظيف الشباب أمانه لديه.

دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة للمساعدات المالية

هي دائرة خاصة تقوم بتقديم جميع الخدمات لجميع فئات الشعب، وقد تم ضمها إلى إمارة الشارقة لتقوم باستكمال المساعدات والخدمات ليكون الخدمة متكاملة لكل أبناء الإمارة، وقد تم إطلاقها في عام 1984، ومنذ أربعة عقود من إنشائها وعلى تعمل العمل الجاد لتقديم الخدمات المتميزة ولا تترك مجالا للمساعدة إلا وخاضت فيه، وقد انضمت في 1995 إلى حكومة الشارقة ، ويكون اختصاص الدائرة هو تقديم المساعدات الاجتماعية الشهرية للمستحقين لها، وكذلك إنشاء دور الإيواء لفاقدي الرعاية الاجتماعية وتقديم الرعاية المنزلية وخدمات حماية الضعفاء.

نموذج طلب مساعدة مالية من الشيخ سلطان بن محمد القاسمي

بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب السمو/ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد ألقاسمي حفظه المولى ورعاه،

تحيه طيبة وبعد،،

الموضوع:……………………………… أتفدم لسموكم بأفضل الأمنيات بدوام العافية والصحة، والسداد لكافة أعمال الخير التي تقدمونها إلى الشعب والأمة، ودمتم ذخرًا في هذا الوطن الحبيب. أتقدم بطلبي المشار إليه في الموضوع السابق راجيًا من المولى عز وجل، ومن سيادتكم أن يتم قبوله، وأن تقدم يد العون وتقديم المساعدة إلي، وذلك لأن ظروفي المادية تكاد تكون منعدمة، وراتبي الشهري …………درهم، وأنني متزوج ولدي …..أبناء. كما أنني أقطن في أحد المساكن في منطقة شعبية، وقد قمت بالاقتراض من البنك مبلغ قيمته ……………درهم، والمبلغ الذي يتم استقطاعه من راتبي الشهري يبلغ………درهم، والمبلغ المتبقي لا يكون كافي على الإطلاق لتوفير الاحتياجات الأساسية لأسرتي نتيجة لغلاء المعيشة الذي نعانيه في الوقت الحالي، ذلك بالإضافة إلى المصاريف الدراسية التي تتعدي قيمة الراتب الشهري الذي احصل عليه، ليس هذا فحسب بل أن هذه المستلزمات والمصاريف الدراسية تكون في ازدياد عام تلو الأخر. ولهذا أطلب من سيادتكم تقديم يد العون إلي، وأرجو من المولى عز وجل ومن سموكم أن يتم النظر إلى بعين الرحمة والموافقة على طلبي وبالأخص أنني لم أحصل على أي من المساعدات من قبل، أطال المولى عز وجل في عمركم. الاسم:………………………………….

رقم الهاتف:……………………………

العنوان:……………………………….

طريقة تواصل ديوان حاكم الشارقة ودائرة المساعدات والخدمات الاجتماعية

حاكم الشارقة يوجه بزيادة مبالغ المساعدات المالية الاجتماعية

وتجدر الإشارة توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وهو عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث وجه بزيادة المبالغ التي يتم صرفها من مساعدات اجتماعية، والتي يتم تمنحها من خلال دائرة الخدمات الاجتماعية، وذلك لتغطية طلبات المساعدة التي يتم تقديمها جميع الفئات في إمارة الشارقة، وبلغت الزيادة بنسبة 45%، بقيمة 50 مليوناً و400 ألف درهم إماراتي.

ويجب أن ننوه إلى المتابعة الدؤوبة من صاحب السمو حاكم الشارقة لتلبية احتياجات مختلف الفئات الاجتماعية، لتشملهم المساعدات التي تقدمها الإمارة، وسيتم الاستجابة لطلبات المساعدات التي يتقدم بها فئة المتقاعدين الذين حرموا من المساعدات السابقة، وبهذه الزيادة الكريمة اصبح ما يتم صرفه من مساعدات اجتماعية تقدمها دائرة الخدمات الاجتماعية يتجاوز 162 مليوناً درهم، وتشمل أكثر من 8 آلاف عائلة إماراتية.