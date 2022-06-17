fany رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية دور اول 2022 من بوابة التعليم الفني صناعة وزاعة وتجارة جميع المحافظات

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عمر شويل - جدة رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية دور اول 2022. بعد الانتهاء من اختبارات الصف الثالث الثانوي الفني منذ أيام، يبحث الآن الطلاب عن نتيجة الدبلومات الفنية للاطمئنان على مستواهم الدراسي، تجاوز عدد طلاب الدبلومات 800 ألف طالب وطالبة جميعهم على أتم الاستعداد لمعرفة النتائج ليحددوا الكلية أو المعهد الذي سيلتحقون به على حسب درجاتهم، في هذا المقال سنتعرف على خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2022 الدور الاول، وسيتم الإعلان عن توزيع نقاط التعليم الصناعي وتوزيع نقاط التعليم الفندقي والتجاري والزراعي، تابع معي الخطوات الموضحة بالأسفل للاستعلام عن النتيجة.

رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية دور اول 2022

تهتم الدولة المصرية بالتعليم الفني وأعطت الضوء لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير المدارس الفنية. وأنها هي مستقبل التطوير وزياة الصناعة بالدولة. من خلال إعداد جيل متعمل ومتمكن. وتهتم الوزارة الفترة الأخيرة بالتعليم الفني وتذليل العقبات للطلاب. وعقب نهاية امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي الحالي. أعلنت وزارة التربية والتعليم منذ ساعات قليلة عن طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية دور أول والتي تتمثل في:

الولوج إلى رابط موقع بوابة التعليم الفني. الضغط على الاستعلام عن نتائج الطلاب. قم بكتابة رقم مقعد الطالب أو الطالبة وكتابة الاسم رباعي. استعلم عن نتيجة الدبلوم الفني.

توزيع درجات طلاب الدبلوم الفني

فيما يلي سنعرض لكم توزيع درجات طلاب الدبلوم الفني التجاري، والزراعي، والفندقي، والصناعي.

التعليم الفندقي:

خمسة أعوام دبلوم فندقي المجموع هو

ثلاثة أعوام دبلوم فندقي المجموع هو

ثلاثة أعوام دبلوم فندقي مزدوج التعليم المجموع هو

ثلاثة أعوام دبلوم فندقي احترافي المجموع هو

التعليم الزراعي:

خمسة أعوام دبلوم زراعي المجموع هو

ثلاثة أعوام دبلوم زراعي المجموع هو

ثلاثة أعوام دبلوم زراعي مزدوج التعليم المجموع هو

دبلوم زراعي فني المجموع هو

التعليم التجاري:

خمسة أعوام دبلوم تجاري المجموع هو

ثلاثة أعوام دبلوم تجاري المجموع هو

دبلوم تجاري مزدوج التعليم المجموع هو

التعليم الصناعي: