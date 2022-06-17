نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر available now تجميعة نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية 2022 للفصل الدراسي الثاني وأصبحت متاحة للتحميل للطلاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتهى طلبة وطالبات محافظة الدقهلية من امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والمديريات التابعة لها في محافظة الدقهلية عن ظهور النتائج رسميًا، خاصةً بعدما قام السيد اللواء محافظ الدقهلية/ أيمن عبد المنعم مختار باعتماد نتيجة طلبة وطالبات المرحلة الإعدادية، ويشتد التركيز في الوقت الراهن على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 محافظة الدقهلية، خاصةً بعدما تم الإعلان فيما مضى عن انتهاء أعمال التصحيح ومراجعة الدرجات لامتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني في المحافظة، والتي سوف نشير إلى أهم المعلومات عنها في هذا المقال.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

كانت فعاليات اختبارات المرحلة الإعدادية الترم الثاني محافظة الدقهلية قد بدأت في يوم الرابع عشر من مايو وانتهت يوم التاسع عشر من الشهر نفسه.

أعلنت مديريات التربية والتعليم أعداد الطلاب المتقدمين إلى اختبارات الشهادة الإعدادية في المحافظة، حيث وصل عددهم 121.876 طالب وطالبة، وقد أدوا الاختبارات كافة بأمان تام ودون حدوث مشكلات، وسرت عملية الاختبارات بكل هدوء في أرجاء المحافظة كافة.

جاء حرص المحافظة على سير العملية بمنتهى الهدوء والسلاسة، وقد شددت المحافظة على الإجراءات الاحترازية التي يواجهون بها فيروس كورونا، وكان ذلك أمر معمما في المحافظة وكل محافظات الجمهورية وقت الاختبارات.

وجهت المحافظة الأنظار على المواقع الإلكترونية وشددت مراقبة الطلاب أثناء الامتحانات لمنع عمليات تسريب الاختبارات على خلفية ما وقع في الاختبارات والسنوات السابقة، وقد خرجت امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية بشكل مشرف لاقى استحسان الطلاب وأولياء الأمور. جاءنا رابط يجمع جميع نتائج الاعدادية في محافظة الدقهلية يمكنكم الاطلاع عليه بعد تحميله.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022

إحصائيات الترم الأول لاختبارات الشهادة الإعدادية الترم الأول كانت معلنة فور الانتهاء من عملية الاختبارات، وفيها أدى 121.600 طالب وطالبة الاختبارات للفصل الدراسي الأول.

وتبع ذلك ظهور النتيجة عن طريق الاستعلام برقم الجلوس، وذلك على البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2022 والتي تتيح كذلك الاستعلام وطرح الشكاوى وإرسال المقترحات، والتي تنتشر لجانها في 650 مقر موزع على كل الإدارات التعليمية في محافظة الدقهلية.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية والخطوات

اتباع الخطوات التالية يتيح للطلاب والطالبات في الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني الحصول على النتيجه:

اختيار أيقونة النتائج. اختيار الإدارة التعليمية التي يتبع لها الطالب. إدخال رقم الجلوس الصحيح. الضغط على إظهار النتيجة والتي تظهر بمجرد اعتمادها رسمياً من محافظ الدقهلية.

نتمنى لجميع طلابنا التوفيق والنجاح نتيجة الدقهلية للشهادة الاعدادية عبر المصدر الرسمي للنتائج.