فكرة جهنمية لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ حتي لو قدامك 20 كيلو هتقشريهم في دقائق بدون تعب

حيلة ذكية تم ابتكارها مرخراً لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ مهما بلغت الكمية، فالثوم من أكثر المهام المنزلية والمُضيعة للوقت لربات البيوت خاصة العاملات منهم، فهو يمثل عنصر هام ورئيسي في غالبية الوصفات فإلى جانب رائحته الذكية في الأطعمة يوفر للجسم العديد من العناصر الهامة والضرورية له، وعلى الرغم من انتشار الثوم البودر في الأسواق ليتم استخدامه بدل الطازج لعدم ترك رائحة غير مستحبة باليدين إلا أنه لا يوفر الطعم المضبوط ولا الرائحة التي يعشقها الكثيرون، لذا نوضح من خلال المقال حيلة سهلة في التطبيق وستوفر الكثير من الوقت والمجهود.

طريقة تقشير الثوم بسرعة الصاروخ

الثوم مضاد حيوي طبيعي يعالج الكثير من الأمراض ويقوي جهاز المناعة، لذا نقوم بأقحامه في جميع الوجبات الغذائية والوصفات قدر المستطاع للاستفادة من خصائصه الهامة والضرورية لجسم الإنسان، وفيما يلي طريقة سهلة وبسيطة يتم من خلالها التخلص من القشر بأسرع ما يمكن:

في وعاء مناسب لكمية الثوم يتم وضع مقدار من الماء الساخن بداخله.

يتم إضافة الثوم وتركه لمدة خمس دقائق وستلاحظين انفصال القشرة رويداً رويداً عن الثوم.

يتم إخراجهم من الماء وفصل القشرة بكل سهولة وستجدين أنه تم الانتهاء من كل الكمية خلال وقت قصير.

تقشير الثوم سريعاً باستخدام الكيس

من أكثر الحيل التي تم الحصول من خلالها على المطلوب في تقشير الثوم خلال وقت قصير وبسرعة الصاروخ، ويتم ذلك من خلال وضع كمية ليست بالكثيرة من فصوص الثوم وغلق الكيس بأحكام ورجه بقوة ستلاحظين انفصال القشرة بسهولة، يتم تكرارها على باقي الكمية حتى الانتهاء من تقشير كامل الكمية، وعلى الرغم من سهولة تلك الطريقة إلا أن البعض لا يعرفها، وهي تشبه إلى حد كبير تقشير الثوم باستخدام البرطمان والتي نوضحها خلال الفقرة التالية.

طريقة تقشير الثوم باستخدام البرطمان

يتم وضع كمية مناسبة لحجمالبرطمان من الثوم بحيث يكون هناك مساحة كافية للرج، يتم رج البرطمان بقوة عدة مرات لنجد انفصال القشرة فوراً ويتم الاستمرار بنفس الطريقة على باقي الكمية لحين الانتهاء، عليكي اتباع أحد الطرق المذكور خلال المقال للوصول إلى الهدف المطلوب وهو إنهاء تقشير الثوم بكميا