Link استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقم الامتحاني

استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني جميع المحافظات العراقية نرصدها لكم ونتابعها مع حضراتكم كون تعد واحدة من أهم النتائج المرتقبة من قبل الطلاب التي من خلالها سيصبح بإمكان الطلاب الالتحاق الى التعليم الجامعي، لذا نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان الخطوات المعتمدة التي من خلالها سيصبح بإمكانكم اجراء الاستعلام عن تلك النتائج

استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021

استعلام عن نتائج القبول الموازي خدمة مقدمة حالياً من وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية وذلك فى ظل طرح الامكانية علي اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بصورة رقمية وسهلة فى كافة انحاء المدن العراقية، حيث قد وصل أعداد الطلاب المقبولين على القبول الموازي الى 22 الف طالب وطالبة فى مختلف المحافظات العراقية بعد بيان وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على وصول أعداد المقبولين فى القبول الموازي الى 22 الف طالب وطالبة من أصل 35 ألف طالب وذلك على مستوى كافة الجامعات العراقية، ليصبح التعرف على تلك النتائج من ضمن اكثر المواضيع الرائجة حالياً من قبل عدد كبير من الطلاب والطالبات لذا نستعرض ونقدم امامكم الان الخطوات المعتمدة التي بامكانكم الاعتماد عليها للاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الحصول على نتائج القبول الموازي

تدور التساؤلات من قبل عدد كبير للغاية من الطلاب والطالبات على اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي سيصبح بإمكانكم اجراء الاستعلام عليها فور اتباع مجموعة من الخطوات جاءت على الشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فور تعبئة البيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج التي تشمل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام وعرض النتائج

شروط القبول الموازي بالعراق