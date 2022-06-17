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عمر شويل - جدة كيفية استخراج رخصة القيادة السعودية 2022 للرجال والنساء بالشروط الجديدة التي وضعتها الحكومة السعودية بالتكاليف والمصروفات التي أعلنت عنها مجددا ولا سيما بعد التعديلات الأخيرة، حيث تمثل رخصة القيادة أمز مهم للنساء والرجال في المملكة من حيث الإجراءات وخطوات الاستخراج لأجل تجنب الوقوع في الغرامات المالية الكبيرة، في هذا التقرير البسيط نقدم إليكم جميع الإجراءات اللازمة لألية استخراج رخصة القيادة.

كيفية استخراج رخصة القيادة السعودية 2022 للرجال والنساء بالشروط الجديدة

يقوم الكثير من الشباب السعودي الذين لديهم حلم الحصول علي تملك سيارة خاصة لهم بالبحث عن طريقة استخراج رخصة قيادة وذلك عندما يكون المرة الأولي لهم ويبحثون عن الشروط المطلوبة لمن يريد عمل الرخصة وأيضا الأوراق والمستندات التي يجب أخضارها وتقديمها لعمل الرخصة وذلك توفيرا للوقت والجهد حيث يتم استخراج رخصة القيادة من خلال اتباع الخطوات التالية:



الاشتراك في مدرسة القيادة المتاحة.

ملاء جميع البيانات المطلوبة منك في استمارة التقديم.

تلقي رسالة بتسجيلك بمجرد قبول الطلب.

اجتياز المراحل العملية والنظرية تحت أشراف إدارة المرور.

تسجيل الدخول علي منصة ابشر الإلكترونية .

. الضغط علي خدماتي ثم الاستعلامات.

القيام بالنقر علي كلمة المرور.

اختيار رخصة القيادة نقوم بالاستعلام ليتم تسجيل المعلومات المطلوبة رقم البطاقة وتاريخ الميلاد.

النقر علي متابعة لمعرفة حالة الرخصة الخاصة بك.

المستندات و الأوراق المطلوبة للاستخراج رخصة القيادة السعودية

صورة من بطاقة الرقم القومي بجانب الاطلاع علي الأصل عند تقديم الصورة.

اصل شهادة الكشف الطبي الخاصة بالمتقدم ليتم تقديمها داخل المرور شهادة باطني ونظر.

صورة من شهادة المؤهل الدراسي مع وجود الأصل للاطلاع علية.

ملف بجانب اربع صور شخصية ٤×٦ خلفية بيضاء للمتقدم.

القيام بتقديم طلب للحصول علي رخصة نموذج ٢٥٦ يتم الحصول علية من مكتب المرور.

كم رسوم استخراج رخصة القيادة

رخصة قيادة لمدة عشر سنوات ٤٠٠ ريال سعودي أما مدة خمس سنوات ٢٠٠ ريال سعودي أما مدة سنتين ٨٥ ريال سعودي حيث يوجد هناك أيضا رسوم التحاق لدورة تدريبية للاستخراج رخصة قيادة خاصة ٤٣٥ ريال سعودي، أما الدورة المنتسبة للاستخراج الرخصة ١٠٠ ريال سعودي ، ومبلغ مالي لتأمين علي الرخصة بقدر ٣٥٠ ريال سعودي مع أيضا ١٠٠ ريال سعودي رسوم مستوي الامتحان.

شروط استخراج رخصة قيادة سعودية للرجال والنساء

يتم استخراج رخصة القيادة للرجال والنساء في حالة توافر الشروط المطلوبة وتوفير الأوراق والمستندات المطلوبة وتسديد الرسوم المالية والحضور المدرسي والتدريب والامتحان يتم بعد الحصول علي الرخصة الخاصة بالقيادة ومن ضمن هذه الشروط تكن علي النحو التالي:

لا يكون المتقدم علية أحكام قضائية أو جنائية أو تعاطي مخدرات.

العمر لا يقل عن ١٨ عام.

أن يكون سعودي وفي حالة عدم جنسية السعودي أن يكون له اقامة منتظمة ودائمه.

أجراءً الفحوصات الطبية المطلوبة.

لا يعاني من أي عاهات أو أمراض مزمنة أو إعاقات تمنعه من القيادة.

يجتاز اختبارات القيادة والفحوصات للحصول علي الرخصة.

القيام بتسديد الرسوم المطلوبة من المتقدم ورسوم المخالفات المرورية أن وجدات، ونذكركم برابط غرامات المخالفات المرورية.

وصلنا لختام شرح كيفية استخراج رخصة القيادة السعودية 2022 للرجال والنساء بالشروط الجديدة.