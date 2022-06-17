مفعل epedu.gov.iq رابط استخراج نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022 موقع نتائجنا وزارة التربية والتعليم العراقية  بالرقم الامتحاني

رابط استخراج نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022 حيث يترقب طلاب الصف الثالث المتوسط الخارجي في العراق في مختلف المحافظات في هذا التوقيت الإعلان عن نتيجة امتحانات الدور الأول 2022، وذلك بعدما أنهى الطلاب بجميع المدارس ولجان الامتحانات الموجودة في جميع المحافظات بشكل عام أداء الامتحانات والتي تمت بشكلٍ حضوري ورقيا بناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم العراقية، وقد جاءت بناء على الجدول الامتحاني المعلن من قبل الوزارة والموحد على مستوى جميع المحافظات بشكل عام، ومن خلال هذه السطور توضح لجميع الطلاب كيفية استخراج نتيجة امتحانات الصف الثالث المتوسط 2022 في العراق عبر موقع نتائجنا بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

نتائج الثالث المتوسط في العراق 2022 جميع المحافظات

بدأت جميع المحافظات العراقية بشكل عام في الإعلان عن انتهاء كافة أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بامتحانات طلاب الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2022، وذلك بعدما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الانتهاء من رصد ومراجعة النتائج الخاصة بالطلاب خلال هذه الساعات، وذلك بعدما كشفت عن الموعد الرسمي لطرح النتائج الخاصة بجميع الطلاب لتكون اليوم رسميا خلال الساعات القليلة القادمة، حيث يسهل على الطلاب استخراج النتيجة إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، وكذلك من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك باستخدام فقط الرقم الامتحاني الخاص بالطلاب فقط.

رابط استخراج نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022

ويمكن التعرف على نتيجة ومعدلات طلاب الصف الثالث المتوسط في مختلف أنحاء العراق من خلال الرقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا الإلكتروني مباشرة عن طريق اتباع الخطوات التالية.