المفوضية الأوروبية تدعم الشركات المتضررة فى المجر من الأزمة الأوكرانية  

جدة - نرمين السيد - وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، على خطة قدمتها المجر بقيمة 226 مليون يورو لدعم الشركات عبر جميع القطاعات بعدما تضررت من تداعيات العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا، وذلك فى إطار مساعدات الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة.





وقالت نائبة الرئيس التنفيذى للمفوضية مارجريت فيستاجر، والمسئولة عن سياسة المنافسة فى بيان نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمى، "إن هذه الخطة التى تبلغ قيمتها 226 مليون يورو ستمكن المجر من التخفيف من الأثر الاقتصادى للأزمة فى أوكرانيا ونقص السيولة الذى تواجهه الشركات الصغيرة والمتوسطة فى جميع القطاعات بسبب الأزمة الجيوسياسية الحالية والعقوبات ذات الصلة".

وأضافت قائلة نواصل الوقوف مع أوكرانيا وشعبها، ونستمر فى الوقت نفسه فى العمل عن كثب مع الدول الأعضاء لضمان إمكانية وضع تدابير الدعم الوطنى فى الوقت المناسب وبطريقة منسقة وفعالة، مع حماية تكافؤ الفرص فى السوق الموحدة.

وأشار البيان إلى أن المجر أخطرت المفوضية بموجب إطار العمل المؤقت للأزمة بخطتها التى تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر القطاعات المختلفة فى سياق الهجوم الروسى على أوكرانيا، ليتخذ التمويل عدة أشكال من بين ذلك ومنها تيسير الضمانات على القروض الجديدة وضمان بقاء السيولة الكافية متاحة أمام الشركات المحتاجة، مع التركيز على قطاعات الزراعة وصناعة الأغذية والاقتصاد الحيوى.