وشدد ميقاتى على أن ترف الوقت لم يعد متاحا ابدا للبنان، مؤكدًا على رفض تحويل موقع رئاسة الحكومة وشخص رئيس الحكومة مادة للتسويات، على حد قوله.
جاء ذلك فى كلمة له خلال احتفال بتخريج طلاب إحدى الجامعات اللبنانية اليوم بمدينة طرابلس شمالى لبنان.
وحول الحديث ترشيحات لرئاسة الحكومة ومن بينها اسم ميقاتى لتشكيل حكومة جديدة، قال إن التحليلات والاجتهادات والتأويلات كثرت خلال الفترة الماضية، موضحا أنه لن يتردد فى رفض أى محاولة لادخال البلد فى تسويات لا مصلحة للوطن فيها أو فى مساومات سياسية مخالفة لقناعاته.
واستعرض ميقاتى، فى كلمته، ما حققته حكومته منذ تشكيلها فى 10 سبتمبر الماضى وحتى تحولها إلى تصريف الأعمال فى مايو، بما فى ذلك التوصل إلى اتفاق أولى مع صندوق النقد الدولى، معتبرا أن الاتفاق حدد خارطة طريق للمعالجات المطلوبة اقتصاديا وماليا واجتماعيا، مشيرا إلى أن الحكومة واكبت هذه الخطوة الأساسية بإقرار عدة مشاريع إصلاحية تنتظر التعاون لإقرارها من قبل المجلس النيابى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميقاتى: نرفض تحويل موقع رئاسة الحكومة مادة للتسويات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.