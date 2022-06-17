ميقاتى: نرفض تحويل موقع رئاسة الحكومة مادة للتسويات

جدة - نرمين السيد - ناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى، الجميع للإسراع فى اختيار رئيس جديد للحكومة فى الاستشارات النيابية المقررة، يوم الخميس المقبل، وتقديم كل التسهيلات لتشكيل الحكومة الجديدة.





وشدد ميقاتى على أن ترف الوقت لم يعد متاحا ابدا للبنان، مؤكدًا على رفض تحويل موقع رئاسة الحكومة وشخص رئيس الحكومة مادة للتسويات، على حد قوله.

جاء ذلك فى كلمة له خلال احتفال بتخريج طلاب إحدى الجامعات اللبنانية اليوم بمدينة طرابلس شمالى لبنان.

وحول الحديث ترشيحات لرئاسة الحكومة ومن بينها اسم ميقاتى لتشكيل حكومة جديدة، قال إن التحليلات والاجتهادات والتأويلات كثرت خلال الفترة الماضية، موضحا أنه لن يتردد فى رفض أى محاولة لادخال البلد فى تسويات لا مصلحة للوطن فيها أو فى مساومات سياسية مخالفة لقناعاته.

واستعرض ميقاتى، فى كلمته، ما حققته حكومته منذ تشكيلها فى 10 سبتمبر الماضى وحتى تحولها إلى تصريف الأعمال فى مايو، بما فى ذلك التوصل إلى اتفاق أولى مع صندوق النقد الدولى، معتبرا أن الاتفاق حدد خارطة طريق للمعالجات المطلوبة اقتصاديا وماليا واجتماعيا، مشيرا إلى أن الحكومة واكبت هذه الخطوة الأساسية بإقرار عدة مشاريع إصلاحية تنتظر التعاون لإقرارها من قبل المجلس النيابى.