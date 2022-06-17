نائبة الرئيس الفنزويلى: نعارض استخدام العقوبات الاقتصادية للضغط

وفى تعقيبها على القيود التى فرضتها بعض الدول الغربية على روسيا، قالت رودريجيز - فى تصريحاتها لوكالة أنباء "تاس" الروسية على هامش منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى- إن فنزويلا تعمل دائما على الدعوة إلى بناء علاقات قائمة على التعاون وآلية التفاوض والحوار.
وأضافت المسؤولة الفنزويلية "نرفض أى حصار اقتصادى يمس أمة بشكل عام سواء شعب روسيا أو شعوب أوروبا أو شعب الولايات المتحدة، فالابتزاز الاقتصادى ليس هو الحل، يحتاج العالم إلى مفهوم مختلف وعقلية مختلفة"، مشيرة إلى أن روسيا والصين فى طليعة بناء عالم متعدد الأقطاب.
يشار إلى أنه فى 24 فبراير الماضى أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن عملية عسكرية خاصة استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس، مؤكدا أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية لكنها تهدف إلى نزع السلاح.
ينعقد منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى فى الفترة من 15 إلى 18 يونيو الجارى تحت عنوان "فرص جديدة فى عالم جديد".
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