بايدن: على العالم التكاتف للتعامل مع التضخم وأزمة الطاقة

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الأمريكى -فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)- "لقد اجتمعت اليوم منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ فى وقت تتطلب فيه قضايا الطاقة الملحة اتخاذ إجراء". وأضاف أن الهجوم الروسى الوحشى على أوكرانيا -على حد وصفه- أدى إلى تأجيج أزمة طاقة عالمية، مما أدى إلى ارتفاع التضخم فى جميع أنحاء العالم ولذا وجب العمل معا للتعامل مع التضخم والتخفيف من تداعيات هذه الأزمة.

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