رئيس كازاخستان يدعو إلى استراتيجية تجارية جديدة للاتحاد الاقتصادى الأوراسى

جدة - نرمين السيد - وقال توكاييف،خلال جلسة منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى، "سيكون من المناسب والمفيد المشاركة فى تطوير استراتيجية تجارية جديدة داخل الاتحاد الاقتصادى الأوراسى نظرا للواقع الجديد"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف الرئيس الكازاخى "بدلا من العقوبات المضادة التى من غير المرجح أن تكون مثمرة، سيكون من الأفضل ممارسة سياسة تجارية أكثر نشاطا ومرونة تستهدف مجموعة واسعة من الأسواق فى آسيا والشرق الأوسط".

وأشار توكاييف إلى أن كازاخستان تهدف إلى تعزيز الاتحاد الاقتصادى الأوراسى، مؤكدا أن بلاده يمكن أن تلعب دورا مفيدا لبعض الأسواق، بشكل عام يعتمد النجاح النهائى للتكامل الأوروبى الآسيوى بشكل كبير على فعالية استراتيجيتنا التجارية المشتركة.