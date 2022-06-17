جدة - نرمين السيد - وقال توكاييف،خلال جلسة منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى، "سيكون من المناسب والمفيد المشاركة فى تطوير استراتيجية تجارية جديدة داخل الاتحاد الاقتصادى الأوراسى نظرا للواقع الجديد"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية.
وأضاف الرئيس الكازاخى "بدلا من العقوبات المضادة التى من غير المرجح أن تكون مثمرة، سيكون من الأفضل ممارسة سياسة تجارية أكثر نشاطا ومرونة تستهدف مجموعة واسعة من الأسواق فى آسيا والشرق الأوسط".
وأشار توكاييف إلى أن كازاخستان تهدف إلى تعزيز الاتحاد الاقتصادى الأوراسى، مؤكدا أن بلاده يمكن أن تلعب دورا مفيدا لبعض الأسواق، بشكل عام يعتمد النجاح النهائى للتكامل الأوروبى الآسيوى بشكل كبير على فعالية استراتيجيتنا التجارية المشتركة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس كازاخستان يدعو إلى استراتيجية تجارية جديدة للاتحاد الاقتصادى الأوراسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.