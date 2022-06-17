الجزائر وأوغندا تؤكدان الالتزام بمبادئ عدم الانحياز

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى لوزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، اليوم الجمعة، فى مقر إقامته بمدينة رواكيتورا بمقاطعة كيروهورا الواقعة جنوب غرب أوغندا.

وسلم لعمامرة للرئيس الأوغندى رسالة خطية من نظيره الجزائرى عبد المجيد تبون تتعلق بعلاقات الأخوة والتعاون والتضامن بين البلدين.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية- فى بيان، اليوم- أن اللقاء شكل فرصة لإجراء تبادل معمق ومثمر حول آفاق تعزيز التعاون الثنائى، وكذلك حول الأوضاع العامة السائدة فى إفريقيا على ضوء التحديات الجديدة التى تفرضها التطورات الأخيرة على الساحة الدولية.

وأضافت الوزارة أن الجانبين ثمنا نوعية العلاقات التاريخية التى تربط بين البلدين، لاسيما فى ظل التزامهما الثابت بالدفاع عن قضايا ومصالح القارة.

وأوضحت أن الطرفين اتفقا على العمل سويا، والتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء الأخرى؛ لتفعيل دور حركة عدم الانحياز كقوة للمبادرة، والعمل بهدف تجاوز التوتر الحالى فى العلاقات الدولية وتعزيز السلم والأمن الدوليين.