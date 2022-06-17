الجيش اليمنى: 288 خرقا حوثيا للهدنة الأممية خلال 3 أيام

جدة - نرمين السيد - وقال الجيش اليمنى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) اليوم الجمعة - إن الخروقات توزعت بين 80 خرقا جديدا فى محور حيس جنوب الحديدة، و65 خرقا فى جبهات محور تعز، و55 خرقا فى جبهات محور حجة، و41 خرقا فى جبهات القتال جنوب وغرب وشمال مارب، و36 خرقا فى محور البرح غرب تعز، و10 خروقات فى جبهات محافظة الجوف، وخرقا واحدا فى محور الضالع.

وأضاف البيان أن قوات الجيش اليمنى أفشلت أول أمس الأربعاء عدة محاولات تسلل نفذتها مجاميع حوثية مسلحة باتجاه مواقع عسكرية مهمة فى جبهتى المشجح والكسارة غرب مارب.

وأشار إلى أن بقية الخروقات تنوعت بين إطلاق نار بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وبالطائرات المسيرة المفخخة على مواقع الجيش اليمنى فى كافة الجبهات. ونتج عنها استشهاد أربعة عسكريين وإصابة 17 آخرين.

ونوه إلى أن المليشيا الحوثية واصلت استحداث مرابض مدفعية واستقدام تعزيزات بشرية وعتاد قتالى بينها راجمات كاتيوشا إلى مختلف الجبهات، وتركزت معظمها إلى جبهات مارب الغربية والجنوبية.