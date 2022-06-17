مقتل 60 عنصرا من مليشيات الشباب الإرهابية بالصومال

جدة - نرمين السيد - قتل نحو 60 عنصرا من مليشيات "الشباب" الإرهابية، اليوم الجمعة، على أيدى قوات الجيش الوطنى الصومالى بالتعاون مع قوات الدراويش بولاية "غلمدغ" فى منطقة "بحدو" التى تبعد قرابة 122 كم من مدينة "طوسمريب" بإقليم "جلدود".





وقال وزير إعلام ولاية "غلمدغ" الإقليمية، أحمد شرى فلغلى، فى تصريح أورده وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، إن الإرهابيين تكبدوا خسائر فادحة أمام قوات الجيش الصومالى التى تتعقب فلول الخلايا الإرهابية. وكانت قوات الجيش الصومالى كثفت فى الآونة الأخيرة العمليات العسكرية للقضاء على فلول مليشيات "الشباب" المتطرفة التى تتواجد فى المناطق القليلة المتبقية على أيدى المتمردين.

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