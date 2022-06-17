الخارجية السعودية تؤكد حرص المملكة على تعزيز التعاون مع موريتانيا

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير السعودى، فى تصريحات للصحفيين عقب مباحثاته مع الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، إن البلدان سيعملان على استكشاف مزيد من هذه المجالات لتعزيز التعاون المشترك.. مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين فى أحسن حال.

وأضاف قائلا "كان لى شرف نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولى العهد، إلى الرئيس الغزوانى وتمنياتهما للشعب الموريتانى بمزيد من الازدهار والتوفيق"، موضحا أن زيارته لموريتانيا تأتى بتوجيه من القيادة فى المملكة العربية السعودية حرصا منها على توطيد العلاقات مع موريتانيا.

وتابع الأمير فيصل قائلا "إن العلاقات بين البلدين التى تعود لعقود من الزمن، قوية ومتينة، ومستوى التنسيق بينهما عال وممتاز، مع وجود تبادل للآراء وتوافق كبير فيما يتعلق بالجوانب السياسية".

وكان الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، قد أجرى، اليوم الجمعة، بالقصر الرئاسى فى نواكشوط، مباحثات مع وزير الخارجية السعودى حضرها وزير الخارجية الموريتانى محمد سالم ولد مرزوك، ومدير ديوان الرئاسة الموريتانية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ومساعد وزير الدولة للشؤون الإفريقية السعودى السفير سامى صالح، وسفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى موريتانيا محمد بن عايد البلوى.