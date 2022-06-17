النمسا: الاتحاد الأوروبى يتحمل المسؤولية عن الدول غير الأعضاء فى القارة

جدة - نرمين السيد - وقال شالينبرج، فى تصريحات له اليوم الجمعة، إن النمسا تدعم بقوة ضم أوكرانيا ومولدوفا إلى عضوية الاتحاد الأوروبى إضافة إلى دول غرب البلقان.
وأوضح الوزير أن النفق الجيوسياسى الخطير الذى يجتازه الاتحاد الأوروبى حاليا منذ اندلاع الحرب فى أوكرانيا يتطلب مزيدا من الوحدة والتوسعة لعضوية الاتحاد.
ومن جانب آخر، توجه وزير خارجية النمسا بخالص العزاء إلى الأمم المتحدة فى فيينا فى وفاة يورى فيدتوف مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المخدرات السابق، مثمنا دور الراحل على مدار 10 سنوات فى تعزيز التعاون الدولى.
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