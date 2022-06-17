بوتين: تعدد الأقطاب فى العالم أمر لا مفر منه

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين - خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورج الاقتصادى الدولى، اليوم الجمعة - "إن العالم متعدد الأقطاب أمر لا مفر منه، وأولئك الذين يتشبثون بقيادتهم العالمية الوهمية مهما حدث يرتكبون خطأ فادحا"، مشيرا إلى أن هذا الخطأ سيكلفهم غاليا.

وأضاف "لا شك لدى فى أن هذا سيكلفهم كثيرا وغاليا، هذا ليس تهديدا، ولكنه سيحدث وفقا لواقع الحياة".

وفيما يتعلق بالتهديد بالسلاح النووى، قال الرئيس الروسى:"نحن لا نهدد بشىء، ولكن يجب أن يعرف الجميع أن لدينا أسلحة نووية، وسنستخدمها لحماية سيادتنا إذا لزم الأمر".

ومن ناحية أخرى، أعلن الرئيس الروسى، أن التبادل التجارى بين روسيا والصين سيحقق رقما قياسيا هذا العام، مشيرا إلى أنه بلغ العام الماضى 140 مليار دولار.

وقال "لدينا تبادل تجارى مع الصين يبلغ 140 مليار دولار، وسيكون أكثر من ذلك فى هذا العام وسيحقق رقما قياسيا.

وأضاف "أن تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والصين لا يحدث بسبب الوضع السياسى الحالى، بل لأن التعاون مع الصين أمر مفيد، خاصة وأن علاقات الثقة لدينا مستقرة للغاية على الصعيد السياسى".

وتابع بوتين "أن بناء بلاده لعلاقتها مع جمهورية الصين الشعبية لا يتعلق بالأحداث الأخيرة (يقصد فى أوكرانيا)، ولكن لأن آسيا والصين هى مراكز تنمية عالمية جديدة، الكل يفهم هذا".

وبخصوص توريد الحبوب الأوكرانية إلى السوق العالمية، نفى الرئيس الروسى أن تكون بلاده تتدخل فى توريد الحبوب الأوكرانية إلى السوق العالمية.

وقال "بالنسبة إلى الإمدادات الغذائية الأوكرانية للأسواق العالمية، فنحن لا نتدخل فيها، ونحن لم نزرع الألغام فى الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود".

وأضاف "على الأوكرانيين إزالة الألغام ويخرجوا الحبوب، وسنضمن سلامة مرور هذه السفن المدنية"، مشيرا إلى أنه ليس هناك أى مشكلة على الإطلاق فى هذا الأمر.

وأردف قائلا "إن الخيار الأسوأ إذا صدرت أوكرانيا الحبوب مقابل الأسلحة، فهناك خطر آخر يتمثل فى استخدام الحبوب لدفع ثمن الأسلحة الموردة، وسيكون هذا الأمر محزنا تماما حينها".

وأشار الرئيس الروسى إلى أن هناك فرصا لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر بيلاروسيا وبولندا ورومانيا، موضحا أن هناك خمسة أو ستة خيارات للتصدير.

ويعقد منتدى بطرسبورج الاقتصادى الدولى، الذى يحتفل هذا العام باليوبيل الخامس والعشرين، فى مدينة بطرسبورج فى الفترة ما بين 15 إلى 18 يونيو الحالى.