جونسون يصل أوكرانيا للمرة الثانية منذ اندلاع الأزمة

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى - عبر تطبيق "تليجرام" وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية اليوم الجمعة - "إن أيام عديدة من هذه الحرب أثبتت مدى قوة وحزم دعم بريطانيا العظمى لأوكرانيا".. مضيفا "يسعدنى أن أرى صديق بلادنا العظيم بوريس جونسون فى كييف مرة أخرى".
يذكر أن آخر مرة زار فيها رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أوكرانيا كانت فى 9 أبريل الماضى.
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