أمريكا تجدد دعمها للجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع اليمنى

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - فى بيان صحفى نشرته عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة، أنه فى إطار هذه الجهود، ينطلق المبعوث الأمريكى الخاص لليمن تيم ليندركينج فى جولة إلى السويد وعمان.
ويسلط ليندركينج، الضوء خلال جولته، على الحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سلام شاملة تنهى الحرب بشكل دائم وتلبى دعوة المجتمع المدنى للعدالة والمساءلة.
وفى الوقت نفسه، يؤكد المبعوث الأمريكى الخاص، أهمية الحاجة الملحة لأن يعمل المانحون معا الآن للمساعدة فى استقرار الاقتصاد اليمنى، وحشد المساعدة التى تظهر قيمة السلام.
وأضاف بيان الخارجية الأمريكية أنه من المقرر أن يشارك الدبلوماسى الأمريكى أثناء زيارته السويد فى منتدى اليمن الدولى الذى يستضيفه مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع أكاديمية فولك برنادوت ووكالة السلام والأمن والتنمية التابعة للحكومة السويدية الذى ينطلق اليوم فى العاصمة ستوكهولم.
ويلتقى المبعوث الخاص بمجموعة متنوعة من اليمنيين، بما فى ذلك أعضاء من اللجان المرتبطة بمجلس القيادة الرئاسى، وممثلين عن المجتمعات المهمشة وقيادات نسائية ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الإنسانية التى تقوم بعمل مهم يصب فى مصلحة الشعب اليمنى.
وأثناء وجوده فى ستوكهولم، سيلتقى ليندركينج المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن هانس جروندبرج وغيره من كبار المسؤولين فى الأمم المتحدة والحكومات الأوروبية لدعم جهود السلام التى تقودها الأمم المتحدة لتقديم الإغاثة الدائمة لليمنيين.
ومن المقرر أن يسافر المبعوث الخاص ليندركينج بعد ذلك إلى مسقط عاصمة عمان، للتعبير عن تقديره لدعم الحكومة العمانية للهدنة التى توسطت فيها الأمم المتحدة فى اليمن ومناقشة الجهود الحالية لتنفيذ الهدنة.
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