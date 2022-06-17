الإمارات وفرنسا تبحثان سبل تعزيز التعاون العسكرى

جدة - نرمين السيد - بحث قائد القوات البرية الإماراتية اللواء الركن سعيد راشد الشحى، اليوم الجمعة، مع رئيس هيئة الأركان للجيوش الفرنسية الفريق أول تييرى بوركهارد، المواضيع ذات الاهتمام المشترك؛ لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها بين البلدين.





جاء ذلك على هامش مشاركته على رأس وفد من وزارة الدفاع الإماراتية فى المعرض الدولى لصناعات الدفاع والأمن "يوروساتورى 2022" والذى يختتم فعالياته، اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام). واطلع قائد القوات البرية الإماراتية والوفد المرافق، خلال الجولة التفقدية، على أحدث ابتكارات الشركات والدول وإنتاجها من الآليات المتطورة وأنظمة التحكم وتقنيات الرادارات الدفاعية والعسكرية وغيرها. وتعرف "الشحى"، خلال لقائه ممثلى الدول وكبار مسؤولى الشركات العارضة، على أهم ابتكاراتهم ومعروضاتهم من الأنظمة الدفاعية الذكية وآخر ما أنتجته التكنولوجيا العسكرية فى مجال الدفاع.

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