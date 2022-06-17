نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة فعالة لشحن شدات ببجي موبايل pubg uc من الموقع الرسمي للحصول على آلاف الشدات في المقال التالي
شحن شدات ببجي، من أكثر ما يتم البحث عنه في الوقت الحالي من قبل أعداد كبيرة من لاعبي ببجي في مختلف الدول العربية هو طريقة شحن شدات ببجي، وذلك بعد ان تم الاعلان من قبل المسؤولين ان الرابط الخاص بشحن الشدات قد تم تحديثة، وذلك لاضافة العديد من الخدمات داخل اللينك الخاص بشحن الشدات، وايضًا ليكون رابط واحد رسمي معتمد، حيث ان هناك العديد من المواقع الغير رسمية المنتشرة في الوقت الحالي والتي تهدف إلى سرقة البيانات الخاصة باللاعبين وأهم تلك البيانات هي الآي دي الخاص بكل لاعب، لذلك فإن هناك رابط رسمي واحد فقط يمكن من خلاله الحصول على الشدات، ويكون ذلك من خلال بعض البيانات التي يتم طلبها من كل لاعب، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا من خلال السطور القليلة القادمة.
شحن شدات ببجي
إن لعبة ببجي تعتبر واحدة من الألعاب العالمية والتي تحصل على نسب تحميل عالية شهريًا، ويرجع هذا إلى إمكانية لعب اللعبة لمختلف الأعمار بدءًا من عمر 14 عام، بالاضافة إلى ذلك فإن لعبة ببجي يمكن لعبها من كافة دول العالم، والجدير بالذكر انه قد تم الإعلان عن الاسعار الجديدة الخاصة باشارات حسب ماتم الإعلان عنه في الموقع الجديد، حيث قد صدرت اسعار إجمالي 63 شدات= 10.6 جنيه مصري، عدد 198 شدات= 48 جنيه مصري، عدد 690 شدات = 160 جنيه مصري، عدد 1995 شدات= 400 جنيه مصري، عدد 4000 شدات= 805 جنيه مصري، بينما عدد 8400 شدات= 1610 جنيه مصري.
خطوات شحن شدات ببجي
- انقر على الرابط التالي والخاص بـ موقع midas buy الخاص بشحن شدات لعبة بيجي الجديد.
- قم بتسجيل الدخول داخل الموقع الخاص بالشحن، ويكون ذلك عن طريق إدخال كلمة السر واسم المستخدم بالنقر على دخول.
- انقر على “شراء” ضمن جميع الخدمات المتاحة أمامك داخل الموقع.
- ادخل الرقم التعريفي الخاص الايميل في الخانة المخصصة له.
- اختر العملة التي من المقرر أن تقوم بالدفع من خلالها.
- ادخل رقم الهاتف الخاص بك.
- سيتم ارسال كود على رقم الهاتف قم بإدخاله في خانة “كود التحقق” قم بإدخاله في خانته المحددة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة فعالة لشحن شدات ببجي موبايل pubg uc من الموقع الرسمي للحصول على آلاف الشدات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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