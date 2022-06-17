[مساعدات حاكم الإمارات] الشيخ محمد بن زايد cpc.gov.ae ديوان ولي العهد (مالية – سداد ديون)

مساعدات حاكم الإمارات الشيخ محمد بن زايد cpc.gov.ae ديوان ولي العهد والذي يشرف بشكل أساسي على المساعدات المقدمة من ديوان ولي العهد والتي تستهدف الحالات الإنسانية والمحتاجة من المتقدمين بالطلبات، من أبناء الوطن أو من الوافدين، كما يقوم الديوان باستهداف الحالات المعذبة خارج البلاد ممن تعرضوا للكوارث الطبيعية أو اللاجئين أو مناطق المجاعات أو غيرها ليتم تقديم الدعم المطلوب لهمن من المساعدات الغذائية والعلاجية وغيرها.

[مساعدات حاكم الإمارات] الشيخ محمد بن زايد cpc.gov.ae ديوان ولي العهد

أطلق الشيخ خليفة بن زايد المساعدات الإنسانية المقدمة من الحكم في ديوان ولي العهد منذ أن قام بالحكم، وبعد وفاته تسلم الراية منه الشيخ محمد بن راشد في قيادة الدولة وإدارة كافة المؤسسات فيها، وتسعى الإمارات إلى التقدم والريادة وتقديم المساعدة المطلوبة للمحتاجين في كافة دول العالم، ويقوم أبناء زايد باتباع وصيته في الالتزام بالعمل الخيري لما فيه من صيانة للوطن وأمواله وإصلاح في الأرض.

مؤسسة زايد للأعمال الخيرية ديوان ولي العهد

تختص مؤسسة الشيخ محمد بن زايد الخيرية بتقديم جميع ما يهم الوطن ويقوم بنشر أخر الأخبار الهامة لحاكم الإمارات، وتتصدر الصفحة الرئيسية صورة الشيخ خليفة رحمه الله وهو المؤسس له، وتقدم الصفحة الرئيسية للوقع كل الخدمات الخاصة به والتعريف به وبأهدافه، كما يقدم أيضا أيقونة طلب المساعدات للمواطنين والمؤسسات، ويحدد مواعيد خاصة لاستلام المساعدات أسبوعيا، من أيام الاثنين وحتى الخميس ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.

رابط التسجيل في مساعدات ديوان حاكم الإمارات “البيت متوحد”

يقوم صاحب الحاجة بالتوجه إلى ديوان ولي العهد. يجب التقدم بالطلب من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس، ابتداء من التاسعة صباحا. يتم تقديم البيانات المطلوبة ورقم الهاتف النقال. يتسلم صاحب الطلب رقم الملف على الهاتف النقال. يقوم بتسجيله واستكمال البيانات وإرفاق الوثائق. يتم إرسال الطلب وانتظار الرد.

الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين

خدمات مالية للمحتاجين أو سداد الديون عن المديونين، على أن يتم تقديم الوثائق الثبوتية وإلا لن يتم الموافقة على الطلب.

يتم تقديم المساعدات العلاجية لغير القادرين والذين لديهم أمراض تتطلب التدخل السريع.

كما يقوم الديوان بتقديم الطلبات السكنية والتي يتم تقديم منزل مناسب من مشاريع الدولة للمحتاجين الذين لم يحصلوا على مسكن منها من قبل وليس لديهم المقدرة على شراء واحد لهم، وفق شروط التقديم.

الخدمات التعليمية والتي يتقدم بها الغير حاصل على مواطنة كاملة والذي ليس لديه المقدرة على سداد نفقات التعليم، ويقل الديوان الصرف على أصحاب القدرات العقلية الذين يريدوا الحصول على الدرجات العليا وليس لديهم المقدرة المالية.

يقوم بإنشاء مشاريع لغير القادرين أو استكمال مشروع لم يتمكن صاحبه الغير قادر على استكماله، وذلك من صندوق الديوان للمشروعات.

رقم الشيخ محمد بن زايد الخاص ووسائل التواصل لطلب مساعدة مالية