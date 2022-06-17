موريتانيا تبحث مع الخارجية السعودية سبل تعزيز التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - التقى الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.



جدة - نرمين السيد - التقى الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان آل سعود. وذكرت الرئاسة الموريتانية أنه تم ،خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها لخدمة المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

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