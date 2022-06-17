جدة - نرمين السيد - وقال بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى، خلال زيارته المفاجئة إلى العاصمة الأوكرانية "كييف"، حسبما ذكرت قناة "سكاى نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة، إن الخطة من شأنها أن "تغير معادلة الحرب" الدائرة بين أوكرانيا وروسيا.
وأضاف جونسون: "بعد شهرين من زيارتى الأخيرة، أصبحت المثابرة والعزيمة والقدرة الأوكرانية على التحمل أقوى من أى وقت مضى، وأعلم أن العزيمة غير المنكسرة ستعمر طويلا".
ونوهت القناة الإخبارية بأنه من الممكن أن تقدم العملية الكبرى تدريبا لما يصل إلى 10 آلاف جندى كل 120 يوما وتساعد أوكرانيا فى تسريع الانتشار وإعادة بناء القوات ورفع المقوامة ضد روسيا، كما أنه سيتم تدريب القوات الأوكرانية خارج البلاد، فى حال قبلت أوكرانيا العرض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تعرض إطلاق عملية تدريب كبرى للقوات الأوكرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.