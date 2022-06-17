بريطانيا تعرض إطلاق عملية تدريب كبرى للقوات الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقال بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى، خلال زيارته المفاجئة إلى العاصمة الأوكرانية "كييف"، حسبما ذكرت قناة "سكاى نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة، إن الخطة من شأنها أن "تغير معادلة الحرب" الدائرة بين أوكرانيا وروسيا.

وأضاف جونسون: "بعد شهرين من زيارتى الأخيرة، أصبحت المثابرة والعزيمة والقدرة الأوكرانية على التحمل أقوى من أى وقت مضى، وأعلم أن العزيمة غير المنكسرة ستعمر طويلا".

ونوهت القناة الإخبارية بأنه من الممكن أن تقدم العملية الكبرى تدريبا لما يصل إلى 10 آلاف جندى كل 120 يوما وتساعد أوكرانيا فى تسريع الانتشار وإعادة بناء القوات ورفع المقوامة ضد روسيا، كما أنه سيتم تدريب القوات الأوكرانية خارج البلاد، فى حال قبلت أوكرانيا العرض.