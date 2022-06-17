أمريكا تؤكد دعمها للفلبين فى مطالبة الصين بوقف أعمالها الاستفزازية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخارجية الأمريكية، فى بيان صحفى نشرته عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة، أن واشنطن تشارك مانيلا مخاوفها بشأن إجراءات الصين الاستفزازية وتدخلها فى الحقوق السيادية الفلبينية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والحصرية للفلبين بالقرب من جزر توماس شول الثانى وحشد السفن بالقرب من منطقة ويتسون ريف.

واعتبرت الخارجية الأمريكية أن هذه الإجراءات بمثابة جزء من اتجاه أوسع نطاقا لاستفزازات الصين ضد أصحاب المطالبات فى بحر الصين الجنوبى والدول الأخرى التى تعمل بشكل قانونى فى المنطقة.

وجددت الولايات المتحدة، بحسب البيان، دعمها للفلبين فى دعم النظام الدولى القائم على القواعد وحرية الملاحة فى بحر الصين الجنوبى، على النحو الذى يكفله القانون الدولى.