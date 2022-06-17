بوريسوف: روسيا تستطيع تشغيل طائرات بوينج وإيرباص بأمان لمدة خمس سنوات

جدة - نرمين السيد - وقال بوريسوف - فى تصريحات متلفزة، وفق ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس الروسية - إن "أسطول إيرباص وبوينج المدرج حاليا فى السجل الروسى يقدم خدمات النقل الداخلى ولا يمكن السفر الدولى بهم. بطبيعة الحال، هناك مشكلة التشغيل الآمن لهذه الطائرات خلال هذه الفترة. وأعتقد أننا سنستخدم الواردات الموازية والصناعات الروسية قد تنتج شيئا أيضا".

وأضاف بوريسوف: "من الواضح أننا لن نكون قادرين على إعادة إنتاج كل شيء: ليس لدينا وثائق فنية ولا تكنولوجية. لذلك فمن المحتمل أن نزيل بعض الأجزاء المكونة مع بدء تدهور حالة الأسطول، وعلينا أن نضع ذلك فى الاعتبار".

وأوضح أن تقديرات وزارة النقل الروسية تشير إلى إمكانية استمرار تشغيل الأسطول لمدة خمس سنوات، معتقدا أن قطاع صناعة الطائرات الروسية يجب أن يبدأ عمليات تسليم متسلسلة خلال هذه الفترة لضمان توفير جميع أنواع النقل، سواء للركاب أو البضائع داخل البلاد".

وأوقفت الدول الغربية، تسليم الطائرات المدنية والأجزاء المكونة لها إلى روسيا وأجبرت مؤجريها على سحب الطائرات التى استأجرتها روسيا مع بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا.