الصين: حجم التبادل التجارى مع روسيا بلغ 65 مليار دولار منذ بداية العام

وقال شى جين بينغ، فى كلمة ألقاها عبر الفيديو فى منتدى سان بطرسبورج الاقتصادى الدولى، إن نمو حجم التجارة بين الصين وروسيا، والذى بلغ منذ بداية العام 65 مليار دولار، يشهد على القدرة على مقاومة الضغوط وإمكانات التعاون بين البلدين.
وأضاف أن الصين تدعو إلى اتخاذ تدابير مشتركة لمكافحة أزمتى الطاقة والغذاء، مشددا على ضرورة إزالة العوائق التجارية وتأمين سلاسل الإمداد العالمية.
وشدد على أنه لابد من تعزيز علاقات التعاون بين دول الشمال والجنوب وتوسيع شبكة شركاء التنمية، داعيا إلى تدويل الموارد وتوسيع شبكة الشركاء الاقتصاديين.
ويعقد اليوبيل الخامس والعشرون لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى فى مدينة سان بطرسبورج فى الفترة من 15 إلى 18 يونيو الجارى.
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